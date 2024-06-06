"Dilan 2 aydır dışarıda" sözleri Polat ailesinden cevap: Böyle bir şey söz konusu bile değil - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

"Dilan 2 aydır dışarıda" sözleri Polat ailesinden cevap: Böyle bir şey söz konusu bile değil

"Dilan 2 aydır dışarıda" sözleri Polat ailesinden cevap: Böyle bir şey söz konusu bile değil

Canlı yayında ortaya atılan "Dilan Polat 2 aydır dışarda, çocuklarıyla bir evde zaman geçiriyor" iddiasına aileden de cevap geldi. Polat ailesinin gelini, söylentiyi kesin bir dille yalanlayarak "Böyle bir şey söz konusu bile değil, ilahi adalet yerini bulacak" dedi. Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iddiayla ilgili soruşturma başlattı.

06.06.2024 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söylemezsem Olmaz yorumcusu Bircan Bali, dünkü canlı yayında geçtiğimiz sene kasım ayında tutuklanan Dilan Polat'ın 2 aydır dışarıda olduğunu ve bir evde kaldığını ileri sürdü. İddianın ardından soruşturma başlatılırken Polat ailesinden de cevap gecikmedi.

"ÇIKAN HABERLERE İNANMAYIN"

Engin Polat'ın tutuklu bulunan kardeşi Alper Polat'ın nişanlısı Hazal Erdoğan, Dilan Polat'ın 2 aydır dışarıda olduğu iddiasıyla ilgili açıklama yaparak "Çok fazla mesaj geldiği için açıklama yapmak istedim. Arkadaşlar çıkan haberlere inanmayın öyle bir şey söz konusu değil. İlahi adalet yerini bulacak az kaldı inşallah. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

'Dilan 2 aydır dışarıda' sözleri Polat ailesinden cevap: Böyle bir şey söz konusu bile değil

"DİLAN POLAT'IN SAĞLIĞI İYİ"

Engin Polat'ın kardeşi Kübra Uzun ise bir takipçisinden gelen "Dilan abla nasıl, bilgi verir misin?" sorusuna şu cevabı verdi: "Çok şükür iyi Dilan. Pazartesi gördük sağlığı iyi. Herkesin sağlığı iyi sadece dua istiyorlar ve bir an önce sürecin bitmesini."

'Dilan 2 aydır dışarıda' sözleri Polat ailesinden cevap: Böyle bir şey söz konusu bile değil

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyon programında suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddiada bulunulması üzerine harekete geçti. Başsavcılık, söz konusu iddiaya ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

'Dilan 2 aydır dışarıda' sözleri Polat ailesinden cevap: Böyle bir şey söz konusu bile değil
'Dilan 2 aydır dışarıda' sözleri Polat ailesinden cevap: Böyle bir şey söz konusu bile değil

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat, Hukuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Dilan 2 aydır dışarıda' sözleri Polat ailesinden cevap: Böyle bir şey söz konusu bile değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:37 Benzine ve motorine indirim geliyor Benzine ve motorine indirim geliyor
09:00 İsrail, Gazze’de Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki okulu vurdu En az 39 kişi hayatını kaybetti İsrail, Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki okulu vurdu! En az 39 kişi hayatını kaybetti
08:42 Müsavat Dervişoğlu’na iddiayı sordular: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener’e yardımcılık mı teklif etti Müsavat Dervişoğlu'na iddiayı sordular: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e yardımcılık mı teklif etti?
01:57 Kuş gribinde ilk ölümcül vaka DSÖ’den “Hazır olun yeni pandemi geliyor“ uyarısı Kuş gribinde ilk ölümcül vaka! DSÖ'den "Hazır olun yeni pandemi geliyor" uyarısı
01:26 Rakibinin dükkanını pompalı tüfekle savaş alanına çevirdi Rakibinin dükkanını pompalı tüfekle savaş alanına çevirdi
10:01 Ayrılık iddiaları giderek güçleniyor Icardi’den Galatasaray taraftarını kahreden hareket Ayrılık iddiaları giderek güçleniyor! Icardi'den Galatasaray taraftarını kahreden hareket
09:49 “Dilan 2 aydır dışarıda“ sözleri Polat ailesinden cevap: Böyle bir şey söz konusu bile değil "Dilan 2 aydır dışarıda" sözleri Polat ailesinden cevap: Böyle bir şey söz konusu bile değil
09:42 Acun’a ’’Mert Hakan kalacak mı’’ diye soruldu Bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi Acun'a ''Mert Hakan kalacak mı?'' diye soruldu! Bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi
09:07 Farah Zeynep Abdullah’tan Mehmet Ali Erbil’in ekrana dönmesine tepki Farah Zeynep Abdullah'tan Mehmet Ali Erbil'in ekrana dönmesine tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 10:17:09. #1.13#
SON DAKİKA: "Dilan 2 aydır dışarıda" sözleri Polat ailesinden cevap: Böyle bir şey söz konusu bile değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement