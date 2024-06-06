'Dilan 2 aydır dışarıda' sözleri Polat ailesinden cevap: Böyle bir şey söz konusu bile değil

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Söylemezsem Olmaz yorumcusu Bircan Bali, dünkü canlı yayında geçtiğimiz sene kasım ayında tutuklanan Dilan Polat'ın 2 aydır dışarıda olduğunu ve bir evde kaldığını ileri sürdü. İddianın ardından soruşturma başlatılırken Polat ailesinden de cevap gecikmedi.

"ÇIKAN HABERLERE İNANMAYIN"

Engin Polat'ın tutuklu bulunan kardeşi Alper Polat'ın nişanlısı Hazal Erdoğan, Dilan Polat'ın 2 aydır dışarıda olduğu iddiasıyla ilgili açıklama yaparak "Çok fazla mesaj geldiği için açıklama yapmak istedim. Arkadaşlar çıkan haberlere inanmayın öyle bir şey söz konusu değil. İlahi adalet yerini bulacak az kaldı inşallah. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

"DİLAN POLAT'IN SAĞLIĞI İYİ"

Engin Polat'ın kardeşi Kübra Uzun ise bir takipçisinden gelen "Dilan abla nasıl, bilgi verir misin?" sorusuna şu cevabı verdi: "Çok şükür iyi Dilan. Pazartesi gördük sağlığı iyi. Herkesin sağlığı iyi sadece dua istiyorlar ve bir an önce sürecin bitmesini."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyon programında suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddiada bulunulması üzerine harekete geçti. Başsavcılık, söz konusu iddiaya ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.