Dilan Çıtak'ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Dilan Çıtak'ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı

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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, yeni şarkısının klibinden bir görüntü paylaştı. Tamamen tülden bir elbise giyen Çıtak'ın dansı, sosyal medyanın gündemine oturdu.

18.01.2025 08:46
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Bir süredir babası İbrahim Tatlıses ile soyadı krizi yaşayan Dilan Çıtak, yeni şarkısının klip çekiminden bir görüntü paylaştı. Çıtak'ın tamamen tülden elbisesiyle yaptığı dansı sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Işıl Çıtak'la yaşadığı beraberliğinden dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak'ı, doğumundan 23 yıl sonra kabul etmişti.

SOYADINI KULLANMAYACAĞINI AÇIKLADI

Ara sıra sorunlar yaşayan baba-kızdan Dilan Çıtak, ettikleri bir kavga sonucu 'Tatlıses' soyadını kullanmayacağını açıklamıştı.

Mirastan ise vazgeçmeyeceğini açıklayan Çıtak, son olarak yeni şarkısının klip çekiminden bir görüntü yayımladı. Çıtak'ın tülden elbisesiyle yaptığı dans sosyal medyada çok konuşuldu.

Ünlü şarkıcının bu dansını izleyen sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda yorum geldi.

Dilan Çıtak'ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı
Dilan Çıtak'ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı
Dilan Çıtak\'ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı

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Son Dakika Magazin Dilan Çıtak'ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Narkoz null:
    ibo bir zamanlar konuk ettiği kızları .ikiyordu şimdi devran döndü ibonun kızı .ikiyorlar etme bulma dünyası hey yavrum hey 149 18 Yanıtla
  • Hakan Tasyurek:
    ayni babasının kızı şöhret için herseyi yapıyor 127 1 Yanıtla
  • CİHAN ÖZSOY:
    babasının kızı 103 1 Yanıtla
  • Hakan Tasyurek:
    aynı babasına özenmiş şöhret için herseyi yapiyor 90 1 Yanıtla
  • Yusuf Aslan:
    armut dibine düşer dedikleri Tam da bu olsa gerek 54 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Çarpık ilişki meyvesi ! 47 1 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    çakmalık tam 42 0 Yanıtla
  • Tarık:
    Gavtn gızı rsbu olur 41 1 Yanıtla
  • Alper Elma:
    soyunan kimbolursa hemen manşet 35 0 Yanıtla
  • agrasif laz:
    ELBİSE NERDE 33 0 Yanıtla
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