Dilan Çıtak\'ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı

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Icardi bir kez daha baba mı oluyor?

Bir süredir babası İbrahim Tatlıses ile soyadı krizi yaşayan Dilan Çıtak, yeni şarkısının klip çekiminden bir görüntü paylaştı. Çıtak'ın tamamen tülden elbisesiyle yaptığı dansı sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Işıl Çıtak'la yaşadığı beraberliğinden dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak'ı, doğumundan 23 yıl sonra kabul etmişti.

SOYADINI KULLANMAYACAĞINI AÇIKLADI

Ara sıra sorunlar yaşayan baba-kızdan Dilan Çıtak, ettikleri bir kavga sonucu 'Tatlıses' soyadını kullanmayacağını açıklamıştı.

Mirastan ise vazgeçmeyeceğini açıklayan Çıtak, son olarak yeni şarkısının klip çekiminden bir görüntü yayımladı. Çıtak'ın tülden elbisesiyle yaptığı dans sosyal medyada çok konuşuldu.

Ünlü şarkıcının bu dansını izleyen sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda yorum geldi.