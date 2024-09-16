Dilan Polat 10 günlük sessizliğini bozdu! Eşiyle ilk fotoğraf geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Dilan Polat 10 günlük sessizliğini bozdu! Eşiyle ilk fotoğraf geldi

Geniş Video İzle

Engin Polat tahliye olduktan sonra açıklama yapmayan Dilan Polat, 10 günlük suskunluğunu bozarak eşiyle romantik bir fotoğraf yayınladı.

16.09.2024 11:10  Güncelleme: 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün 6 Eylül'de tahliye edildi. Eşini cezaevinden almaya giden Dilan Polat'tan günler sonra ilk paylaşım geldi.

ROMANTİK POZ

Eşinin tahliye olduğunu duyduktan sonra Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak eğlenen Dilan Polat, daha sonra sessizliğe büründü. Eşi istemediği için 6,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından herhangi bir paylaşım yapmayan Dilan Polat'ın suskunluğu 10 gün sürdü. Polat, Instagram hesabından Engin Polat'la kalp işareti yaptığı bir fotoğrafı yayınlayarak "Göğe Bak Benimle" şarkısını ekledi.

Dilan Polat 10 günlük sessizliğini bozdu! Eşiyle ilk fotorğaf geldi

"GÖRGÜSÜZ PAYLAŞIMLAR YAPMAYACAĞIM"

Dilan Polat, eşini cezaevinde karşılamaya giderken kendi şarkısı Enercii ile arabada oynarken videolar çekmiş ve eleştirilerin hedefi olmuştu. Eşini beklerken açıklama yapan Polat "Görgüsüz paylaşımlar yapmaya devam edecek misiniz?" sorusuna "Karardan sonra çok mutlu oldum ve o kendimi tutamadım. Kendime hakim olamadığım için de paylaşmak istedim. Aslında uzun süre paylaşım yapmayacaktım ama eşimin tahliye haberinden sonra paylaşmak istedim. Sevenlerimize çok teşekkür ederim. Öyle bir şey asla olmayacak. Sosyal medyayı kullanırken çok dikkatli olacağım. Çok şubem var, hepsi ayakta durdu ama sosyal medyayı asla eskisi gibi kullanmayacağım" cevabını vermişti.

Dilan Polat 10 günlük sessizliğini bozdu! Eşiyle ilk fotoğraf geldi

NE OLMUŞTU?

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık 6 Eylül'de davanın üçüncü gününde tekrar hakim karşısına çıktı. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Gün, tutuksuz sanık Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Can Doğu ve diğer tutuksuz sanıklar katıldı. Tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ise SEGBIS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verdi. Mal varlığı üzerinde bulunan tedbirlerin kaldırılması talebinin reddine karar verdi.

Dilan Polat 10 günlük sessizliğini bozdu! Eşiyle ilk fotoğraf geldi

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI DEVAM EDECEK

Mal varlığı üzerinde bulunan tedbirlerin kaldırılması talebinin reddine karar verdi. Sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme, imza atma şeklindeki adli kontrolleri kaldırdı. Başsavcılığa müzekkere yazılarak sanıklar hakkında vergi usul kanununa muhalefet suçundan yürütülen soruşturma bulunup bulunmadığının varsa soruşturmaların akıbetlerinin sorulmasına karar veren mahkeme, adli emniyette bulunan ve imajları alınan cep telefonu, sim kart, bilgisayar gibi dijital materyallerin sahiplerine iadesine karar verdi. Mahkeme ayrıca yasadışı bahis lideri olarak bilinen Derkan Başer'in de aralarında bulunduğu ve İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'yasa dışı bahis organizasyonu' davası ile bu davanın birleştirilmesi önerisinde bulundu. Soruşturmada tanık olarak ifade veren isimlerin mahkemece dinlenmesine de karar verdi. Duruşma 19 Aralık 2024 tarihine ertelendi.

Dilan Polat 10 günlük sessizliğini bozdu! Eşiyle ilk fotoğraf geldi
Dilan Polat 10 günlük sessizliğini bozdu! Eşiyle ilk fotoğraf geldi
Dilan Polat 10 günlük sessizliğini bozdu! Eşiyle ilk fotoğraf geldi
Dilan Polat 10 günlük sessizliğini bozdu! Eşiyle ilk fotoğraf geldi

Engin Polat, Dilan Polat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dilan Polat 10 günlük sessizliğini bozdu! Eşiyle ilk fotoğraf geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ankara null:
    soymaya devam 110 0 Yanıtla
  • Guner Çavuşoğlu:
    Lüküs hayat lüküs hayat. Bak keyfine yan gel de yat. Ne ömür şey. Oh ne rahat. Yoktur eşin lüküs hayat..! 63 0 Yanıtla
  • RIZA KARAOZ:
    şunları haber yapmayın nolur başka habermi kalmadi 53 1 Yanıtla
  • bilal gedik:
    haber başlığına ithafen, bize ne? 16 0 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    yazik bu ulkeye adalet kalmamis 12 0 Yanıtla
  • Tolga Gökçe:
    buliz yapmaya kalksak idam geri gelir direk 10 0 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    akıllanmaz bu 9 0 Yanıtla
  • Abdulselam Gelturan:
    Allah sizin önünüzde alıp sokak hayvanlarına versin inşallah 2 0 Yanıtla
  • serkan keskin:
    saadet para mutlu son ) 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:05 Üstelik bunu yapan bir zincir market Tarihi geçmiş ürünleri, “1 alana 1 bedava“ kampanyasıyla satmaya çalıştılar Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, "1 alana 1 bedava" kampanyasıyla satmaya çalıştılar
20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti’de gündem sivil anayasa “Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk“ AK Parti'de gündem sivil anayasa! "Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"
09:46 Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti
09:42 Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş, Arka Sokaklar’ın kadrosunda Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş, Arka Sokaklar'ın kadrosunda
09:31 Şenol Güneş’ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu Şenol Güneş'ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu
09:29 AK Parti MYK toplanıyor Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan’ın önüne gelecek AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek
09:25 WhatsApp’a bir bomba özellik daha Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 22:08:14. #1.11#
SON DAKİKA: Dilan Polat 10 günlük sessizliğini bozdu! Eşiyle ilk fotoğraf geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement