Dilan Polat davasına bakan hakim çekilme kararı aldı

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"Suç gelirlerinin aklanması" başta olmak üzere birçok suçtan tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılandığı azmettiricilik davasında önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin gündemine oturan davaya bakan hakim, davadan çekilme kararı aldı.

Dilan ve Engin Polat'ın azmettiricilik suçlamasıyla yargılandığı saldırı davasında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Kanal D'den İhsan Yalçın'ın haberine göre Polat çiftinin azmettiricilik suçlamasıyla yargılandığı davada Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, davadan çekildi.

DİLAN POLAT'IN AVUKATI BASKI YAPMIŞ

Hakim, davadan çekilme kararının nedenini bir dilekçeyle anlattı. Hakim, dilekçesinde Dilan Polat'ın avukatı Av. Hüseyin Kaya'nın kendisiyle özel olarak görüşmek için baskı yaptığını öne sürdü. Hakim, ayrıca duruşma sırasında ve sonrasında yaşanan olayları ve avukatın taleplerini reddettiğini, fakat Kaya'nın ısrarcı tavırlarını sürdürdüğünü ifade etti.

HAKİMİN DİLEKÇESİ ORTAYA ÇIKTI

Hakim, çekilme talebini içeren dilekçede, "Mahkememize ait yukarıda esas sayısı yazılı dosyanın tensibi yapılıp ara karar kurulduktan sonra 03.06.2024 tarihinde saat 11.00 sıralarında duruşma salonu ile kalem arasında koridorda sanık Dilan Polat müdafii Av. Hüseyin Kaya'nın mahkeme hakimini mübaşir huzurunda sözlü olarak tehdit ettiği ve zorla hakimin odasına girdiği anlaşılmıştır. Mahkeme hakimi bu durumu zapta geçirip şikayetçi olmuş ve Adalet Bakanlığı'nın 03.06.2024 tarih ve ... sayılı oluruyla Av. Hüseyin Kaya hakkında yasal işlemler başlatılmıştır. Ayrıca duruşma hakimi, Av. Hüseyin Kaya'nın kendisiyle görüşmek için odasında baskı yapmaya çalıştığını, bu görüşmenin odada yapılmadığını, tüm bu olayların ardından kendisine karşı görev yapma inancının zedelendiğini ve bu nedenle çekilme talebinde bulunduğunu belirtmiştir. Hakimin beyanları doğrultusunda duruşma hakimi davadan çekilmiştir." ifadelerini kullandı.