Dilan Polat'ın başı yine derde girdi: Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum - Son Dakika
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Dilan Polat'ın başı yine derde girdi: Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum

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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla yargılanan fenomen Dilan Polat, eski iş yerinin tanıtımını yaptığı paylaşımlarda 'reklam' ibaresi kullanmadığı için ceza aldı. Polat, durumu gözyaşları içinde anlatırken cezaların nasıl ödeneceği hakkında bilgisi olmadığını söyledi.

27.01.2025 09:13  Güncelleme: 09:35
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Dilan Polat'a eski iş yerinin tanıtımını yaptığı paylaşımlarda 'reklam' ibaresi kullanmaması nedeniyle ceza geldi.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, ara kararla tahliye edilmişti. Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyada eskisi gibi olmayacağını söyleyen Dilan Polat, sözünü tutamayarak Instagram'a hızlı bir dönüş yapmıştı.

'REKLAM' YAZMAMASI BAŞINI YAKTI

Polat, son olarak yaptığı ağladığı bir paylaşım yaptı. Eski iş yerinin tanıtımını yaptığı paylaşımlarda 'reklam' ibaresi kullanmadığı için ceza kesildiğini söyleyen Dilan Polat, çektiği videoda gözyaşlarına boğuldu.

"NASIL ÖDEYECEĞİMİ BİLMİYORUM"

Üç farklı firma için reklam yaptığı ancak '#reklam' yazmadığı için ceza alan Polat, "Hiçbir bilgim yok. Ne kadar oldu, ne çıkacağı, ne yapacağız onu bilmiyorum. Ama hiçbir kazancım, hiçbir gelirim buralardan yok. Ama bunların nasıl ödeneceğine dair de hiçbir fikrim yok'' diye konuştu.

Dilan Polat\'ın başı yine derde girdi: Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum

Sosyal Medya, Dilan Polat, Magazin, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dilan Polat'ın başı yine derde girdi: Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • Diyego Can:
    evin icinde avro larla show yaptığın günlere say beter olun enerjiiiiiiiiiiii..... 141 3 Yanıtla
  • Vadaa:
    Bunlar nasıl çıktı çok enteresan yaa 135 0 Yanıtla
  • Fk:
    milletin kanını emdiniz uckağıcılar reziller kendine ben fakirim paramyok süsümü vermek istiyor bu bayan milletten para dilenen para toplayan sonrada engin ben milleti kandırdım kerizlerden para topladım aşkım ondan sonra gülen kahkahalara boğulan bu reziller milleti keriz enai yerine koyuyorlar bu dolandırıcılar 114 0 Yanıtla
  • murad ortaç:
    Cezaevinden çıktıktan sonra bile takipçisi artmaya devam etti sorun bunda mı yoksa millette mi 102 1 Yanıtla
  • kayserili:
    akıllanmıyorsun 79 1 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    resul kepaze soytarı 68 4 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Daha geçen hafta evinin bahçesinde yağmur altında kahveni keyifle yudumluyordun. Koruman da sana şemsiye tutuyordu. Azalarak bitmen dileğiyle... Lütfen çık git hayatımdan. 68 2 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    rezil kepaze soytarı 62 1 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Adalet terazisini yıkan olarak tarihe geçecekler 51 1 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    size hicbirsey olmaz 46 2 Yanıtla
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