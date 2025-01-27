Dilan Polat\'ın başı yine derde girdi: Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum

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Dilan Polat'a eski iş yerinin tanıtımını yaptığı paylaşımlarda 'reklam' ibaresi kullanmaması nedeniyle ceza geldi.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, ara kararla tahliye edilmişti. Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyada eskisi gibi olmayacağını söyleyen Dilan Polat, sözünü tutamayarak Instagram'a hızlı bir dönüş yapmıştı.

'REKLAM' YAZMAMASI BAŞINI YAKTI

Polat, son olarak yaptığı ağladığı bir paylaşım yaptı. Eski iş yerinin tanıtımını yaptığı paylaşımlarda 'reklam' ibaresi kullanmadığı için ceza kesildiğini söyleyen Dilan Polat, çektiği videoda gözyaşlarına boğuldu.

"NASIL ÖDEYECEĞİMİ BİLMİYORUM"

Üç farklı firma için reklam yaptığı ancak '#reklam' yazmadığı için ceza alan Polat, "Hiçbir bilgim yok. Ne kadar oldu, ne çıkacağı, ne yapacağız onu bilmiyorum. Ama hiçbir kazancım, hiçbir gelirim buralardan yok. Ama bunların nasıl ödeneceğine dair de hiçbir fikrim yok'' diye konuştu.