Dilan Polat'ın oturduğu sitede yangın çıktı! O anları saniye saniye kaydetti - Son Dakika
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Dilan Polat'ın oturduğu sitede yangın çıktı! O anları saniye saniye kaydetti

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Dilan Polat'ın oturduğu sitede çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Polat, o anları saniye saniye sosyal medya hesabından paylaştı.

29.01.2025 17:02
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Dilan Polat'ın oturduğu sitede çıkan çıktı. Dumanları görünce büyük panik yaşayan Polat, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yangını saniye saniye kayda alan ve o anları sosyal medya hesabında paylaşan Polat, yoğun dumanla kaplanan sitenin güvenliğini arayıp itfaiye çağırmalarını söyledi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından takipçilerini bilgilendiren Dilan Polat, sosyal medyadan "Şükür kimseye bir şey olmadı, Allah korudu" dedi.

Dilan Polat\'ın oturduğu sitede yangın çıktı! O anları saniye saniye kaydetti

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Son Dakika Magazin Dilan Polat'ın oturduğu sitede yangın çıktı! O anları saniye saniye kaydetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Cemil Moroglu:
    geçen bin tl tuttu diye market sepetindeki ürünleri çıkarıyordu. ne sitesi? aidatı bile ödeyemezler. onlar Ensar onlar muhacir. 0 0 Yanıtla
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