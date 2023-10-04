Dilan Polat, Lupus hastalığına yakalandı - Son Dakika

Dilan Polat, Lupus hastalığına yakalandı

Son Güncelleme: 04.10.2023 09:39

Hakkındaki iddialardan dolayı zor günler geçiren Dilan Polat, Lupus hastalığına yakalandı. Dayanılmayacak ağrıları olduğundan bahseden Polat, hastalığın tedavisi olmadığını da söyledi.

Son günlerde eşi Engin Polat ile haklarında kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlaması bulunan Dilan Polat, Lupus hastalığına yakalandı. Ağlayarak hastalığından bahseden ünlü isim, tedavisinin olmadığını ve dayanılmaz ağrıları olduğunu söyledi.

"AĞRILARIMDAN YÜRÜYEMİYORUM"

Instagram hesabından test sonucunu paylaşan Dilan Polat, "Pozitif Lupus hastası olduğumu öğrendim. Biliyordum hasta olduğumu hissediyordum. Düzenli kortizon ve tahlil yaptırmam gerekiyormuş. Önümde uzun bir yol var. Allah'ım yardım et bana ağrılarımdan yürüyemiyorum" dedi.

"TEDAVİSİ OLAN BİR HASTALIK DEĞİL"

Daha sonra ağladığı bir fotoğrafı paylaşan Polat, "Kelebek gibi kalbim var beni. Vücudumda da kelebek hastalığı başlamış meğerse anlamıştım. Ağrılarımdan biliyordum zaten ara ara böbreğime vuran ağrı da beni rahatsız etmeye başlamıştı. İnsan sağlığı ne kadar önemli. Stres üzüntü ne büyük problem vücudumuza. Yapmayın stres demeyeceğim size çünkü elinizde değil biliyorum ama sizi bu raddelere getiren herkesi Allah'a havale edin. Allah çok büyük. Tedavisi olan bir hastalıkta değil sadece bastırabiliyorlar. Ömür boyu vücutta. Şimdi kafam çok karışık vücudum ağrıyor çok ağrıyor dayanılmayacak ağrılarım var. Umarım kontrol altına alınır ve umarım ağrılarım geçer. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok sağlıkla bakın" ifadelerini kullandı.

LUPUS HASTALIĞI NEDİR?

Halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen lupus, yüzde kelebek şeklinde kırmızı döküntülerle ortaya çıkan kalıtsal ve romatizmal bir hastalıktır.

Dilan Polat, Lupus hastalığına yakalandı
Dilan Polat, Lupus hastalığına yakalandı

Dilan Polat, Magazin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dilan Polat, Lupus hastalığına yakalandı - Son Dakika


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