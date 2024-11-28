Dilan Polat'tan hayat pahalılığına sitem! Kasada tutarı öğrenince sepetini boşalttı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Dilan Polat'tan hayat pahalılığına sitem! Kasada tutarı öğrenince sepetini boşalttı

Geniş Video İzle

Kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlarla yargılanan Dilan-Engin Polat çifti, gündemde yerini koruyor. Dilan Polat, son olarak market alışverişi sonrası 1.200 TL'lik faturasına sosyal medyadan tepki göstererek gündeme geldi.

28.11.2024 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara para aklama, yasa dışı bahis ve örgüt kurma gibi suçlarla yargılanan Dilan- Engin Polat çifti, geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti. Çiftin, Polat ailesine ait 15 şirkette toplam 510 milyon lira kamu zararı tespit edilmesinin ardından, Dilan Polat için 16 yıl, eşi Engin Polat için ise 5 şirketteki yetkileri nedeniyle 40 yıl hapis cezası istenmişti.

"HAYAT ÇOK ZOR"

Ancak çift, yargı süreci devam ederken sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Dilan Polat, son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Market alışverişi sırasında ödeyeceği tutarın 1.200 TL olduğuna şaşıran Polat, "Hayat çok zor. Şu kadar şey 1.200 TL tuttu. Normalde 1.700 TL tuttu. Kart limiti yetersizdi, sepeti boşalttım" diyerek hayat pahalılığına sitem etti.

Dilan Polat\'tan hayat pahalılığına sitem! Kasada tutarı öğrenince sepetini boşalttı

Sosyal Medya, Engin Polat, Dilan Polat, Magazin, Yaşam, Medya, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dilan Polat'tan hayat pahalılığına sitem! Kasada tutarı öğrenince sepetini boşalttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • özer Iliksiz:
    tamm ablacım anladık fakirsin biz zenginiz oturduğun evde gece kondu bizde ingiltere kraliyet ailesindeniz 40 0 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    hiç inandırıcı değil 28 0 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    biz de yedik 15 1 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    sana dokunurmu Dilan hanım paraları saçıyordun nerde paralar 15 0 Yanıtla
  • Volkan Eşref Aka:
    mutfağından belli çok fakirsin kart limitin de yok bizde yeeeeediklkk 6 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    çok önemli değil zenginin takımı insansın çenesini yorarmiş bizene 5 guruş faydası olmayan bur takım gel memleketinde bur takım alsan en azından para dışarıya gitmez toprağına faydan olsun 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    yine raleklam peşinde amaç gündemde kalmak medyada olmak Her gün hoş olmali 3 0 Yanıtla
  • mehmet Göçer:
    oy oy ayakabim cikaydi gözlerim doldu ..tabi yersen 3 0 Yanıtla
  • Hüseyin Apaydın:
    1200 tl ymi laf ediyosun simdi allah askina seni haber yapanda suc sizi böyle büyüten medyada suc 2 0 Yanıtla
  • Alpaslan Dogan:
    Birde burdan alırlar içeri.. ?? 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
12:48 Özel: Cumhurbaşkanı adayını 1,5 milyon kişiyle birlikte belirleyeceğiz Özel: Cumhurbaşkanı adayını 1,5 milyon kişiyle birlikte belirleyeceğiz
12:34 İstanbul’da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu İstanbul'da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
22:06 Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı
21:53 Arda Güler, Liverpool-Real Madrid maçına ilk 11’de başlayarak bir ilki yaşadı Arda Güler, Liverpool-Real Madrid maçına ilk 11'de başlayarak bir ilki yaşadı
21:44 İngiliz bankacılık devi Bitcoin için 2025 tahminini açıkladı İngiliz bankacılık devi Bitcoin için 2025 tahminini açıkladı
21:33 Genel Kurul’da gerginlik: ’Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı’ dedi ortalık karıştı Genel Kurul'da gerginlik: 'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı
20:58 İngiliz polisinden PKK operasyonu: Arama yapılan adreslerden biri teröristleri paniğe soktu İngiliz polisinden PKK operasyonu: Arama yapılan adreslerden biri teröristleri paniğe soktu
20:37 İsrail, UCM’nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Emrine İtiraz Etti İsrail, UCM'nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Emrine İtiraz Etti
20:28 RAMS Başakşehir, Petrocub ile 1-1 berabere kaldı RAMS Başakşehir, Petrocub ile 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 15:09:46. #1.13#
SON DAKİKA: Dilan Polat'tan hayat pahalılığına sitem! Kasada tutarı öğrenince sepetini boşalttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.