Dilan Polat\'tan hayat pahalılığına sitem! Kasada tutarı öğrenince sepetini boşalttı

Magazin

Kara para aklama, yasa dışı bahis ve örgüt kurma gibi suçlarla yargılanan Dilan- Engin Polat çifti, geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti. Çiftin, Polat ailesine ait 15 şirkette toplam 510 milyon lira kamu zararı tespit edilmesinin ardından, Dilan Polat için 16 yıl, eşi Engin Polat için ise 5 şirketteki yetkileri nedeniyle 40 yıl hapis cezası istenmişti.

"HAYAT ÇOK ZOR"

Ancak çift, yargı süreci devam ederken sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Dilan Polat, son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Market alışverişi sırasında ödeyeceği tutarın 1.200 TL olduğuna şaşıran Polat, "Hayat çok zor. Şu kadar şey 1.200 TL tuttu. Normalde 1.700 TL tuttu. Kart limiti yetersizdi, sepeti boşalttım" diyerek hayat pahalılığına sitem etti.