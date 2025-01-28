Dilan Polat tüp bebek tedavisine başladığını duyurdu - Son Dakika
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Dilan Polat tüp bebek tedavisine başladığını duyurdu

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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat çifti tüp bebek tedavisine başladıklarını açıkladı.

28.01.2025 10:43  Güncelleme: 10:58
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Dilan Polat ve Engin Polat çifti, tüp bebek tedavisine başladıklarını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, ara kararla tahliye edilmişti. Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyayı eskisi gibi aktif bir şekilde kullanmayacağını söylese de sözünü tutamadı.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNE BAŞLADI

Dilan Polat, Instagram hesabından eşi ile birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak "Güzellikler bizimle olsun kocam. Bugünün anısına kalsın" notunu düştü.

Dilan Polat tüp bebek tedavisine başladığını duyurdu

Paylaşıma kısa sürede yüzlerce yorum gelirken Polat, bir kullanıcının "Tabii ki biliyoruz tüp bebek tedavisi başlangıcı, hakkınızda hayırlı olsun hatta ikiz olsun" yorumuna "Aşkım abarttın, ikiz yapamam. Tekiz bile düşün düşün durdum. Yarıda bırakmam inşallah" yanıtını verdi.

Dilan Polat tüp bebek tedavisine başladığını duyurdu
Dilan Polat tüp bebek tedavisine başladığını duyurdu

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Son Dakika Magazin Dilan Polat tüp bebek tedavisine başladığını duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Murat Çil:
    tutuklanmamak için hamile kalacak çakal 67 0 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Yahu Allah aşkına çık git hayatımızdan yaa. Lütfen bit artık, gına geldi be.. 57 1 Yanıtla
  • Celil Başer:
    bizde diyorduk bunların haberi niye yapılmıyor diye 27 0 Yanıtla
  • Fikret Atmaca:
    Allah Allah bu hatun birkaç gün önce faturalarını ödeyemiyordu. Birkaç günde parayı nereden buldu ki???? 25 1 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    bizene ondan haber mi bu saçmaliyorsun .. 13 0 Yanıtla
  • Yılmaz Ögütlü:
    Artık bunlardan tiksinti geldi Yeter artık!!! faydasız faydasızlar!? 13 0 Yanıtla
  • Hakan Arslan:
    Beline kuvvet Engin?? 6 2 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    parası yok ki nasıl yapacak 6 1 Yanıtla
  • Özlem Taydaş:
    ülkende vanmpazarı yaşandı insanlar aileler yok oldu kıyamet yaşandı bize ne bu kadının çocuk derdi isterse 10 tane yapsın bize ne yani….boş haberler boş zaman harcama 7 0 Yanıtla
  • Hakan Arslan:
    Beline kuvvet Engin Fazla yorma kendini Dokanır?? 1 1 Yanıtla
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