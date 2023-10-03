Dilan Polat, ailesiyle ülkeyi terk edeceği iddiasını yalanladı - Son Dakika

Dilan Polat, ailesiyle ülkeyi terk edeceği iddiasını yalanladı

Son Güncelleme: 03.10.2023 11:37

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla gündeme gelen Dilan Polat ile Engin Polat'ın Dubai'ye taşınacağı iddia edildi. Polat, katıldığı canlı yayında hakkındaki iddiayı kesin bir dille yalanladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tanınan ve son günlerde kara para aklama ve vergi kaçırdığı iddiasıyla gündeme gelen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ülkeyi terk edeceklerini iddia edildi. Dilan Polat, katıldığı yayında ülkeyi terk edecekleri iddiasını yalanladı.

"BENİM NEYİM VAR DA KAÇAYIM?"

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde güzellik merkezi bulunan Polat çift, Dubai'de de iki şirket kurdu. Oturum izni alan çiftin ülkeyi terk edeceği ileri sürüldü. Bugün 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Dilan Polat, "Ben ülkemden niye kaçayım? Ben ülkemi seviyorum, ülkeme döviz sokmaktan da memnunum. Ülkemin de iyileri gibi kötü insanları da var. Benim neyim var da ben kaçayım? Dubai'de şirketim kuruluyor. Ben büyümeye devam ediyorum" diyerek taşınma iddiasını yalanladı.

"KOCAMLA BEN DEVLETİMİZ İÇİN YAŞIYORUZ"

Bundan sonra da paylaşımlarına eskisi gibi devam edeceğini söyleyen Dilan Polat, sözlerine şöyle devam etti: "Arkamda ne karanlık gücü olabilir? Kocamla ben devletimizin içinde yaşayan insanlarız. Devletine vergisini ödeyen ve ülkesinde kalan bir insanım ben. Normal vatandaş ve iş insanıyım. Benim bütün şirketlerim inceleniyor, kim devletten büyük? Benim arkamda kim olacak ya? Ben fabrikamda kozmetik ürünlerimi ve cihazlarımı da üretiyorum. Ben sadece güzellik merkezi sahibi değilim, ben dünyaya cihazlarımı da satıyorum. Ben günde 90 hikaye atıyorum 90 dakikamı görüyor insanlar gerisini bilen yok. Ben ne gösterirsem millet onu görür. Bu kadar paylaşmak hataydı bence. Ben her gün 750 bin TL harcıyorum demedim, bazı günler oluyor dedim."

Dilan Polat, ülkeyi terk ederek Dubai'ye taşınacağı iddiasını yalanladı
Dilan Polat, ülkeyi terk ederek Dubai'ye taşınacağı iddiasını yalanladı
Dilan Polat, ülkeyi terk ederek Dubai'ye taşınacağı iddiasını yalanladı

Engin Polat, Dilan Polat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dilan Polat, ailesiyle ülkeyi terk edeceği iddiasını yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilan Polat, ailesiyle ülkeyi terk edeceği iddiasını yalanladı - Son Dakika
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