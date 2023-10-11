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Dilan Polat ve Engin Polat için hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı! Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçu var - Son Dakika

Dilan Polat ve Engin Polat için hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı! Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçu var

Son Güncelleme: 11.10.2023 16:17

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddiasıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çifti için hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı. Raporda Polat ve bazı aile üyelerine ait şirketlerin tek elden yönetildiği ve kara para aklanabileceği iddiasına yer verilirken 200 milyon lirayı aşan şüphe uyandıran işlemlerinin olduğuna dikkat çekildi.

Gösterişli yaşam tarzlarıyla dikkat çeken Dilan Polat ve Engin Polat çifti, bir süredir kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla gündemde. Haklarındaki iddiaları yalanlayan çiftin Mali Suçları Araştırma Kurulu(MASAK) tarafından hazırlanan raporu çıktı. Raporda birçok şirketin tek elden yöneltildiği ve milyonlarca liralık şüpheli işlem olduğuna dikkat çekildi.

ELDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR ŞİRKETLERE AKTARILDI

Sabah'ta yer alan habere göre, aile ile bağlantısı olan şirketlerin mal aldığı şirketlerin büyük kısmının gerçek mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, bankacılık hareketi bulunmayan ve kendi işçileri olduğu tespit edildi. Şirkette sahte olduğu ileri sürülen 200 milyon liradan fazla harcama olduğu ileri sürülürken elde edilen hasılatın nakit olarak çekilip Engin Polat'a ait şirketlere yatırıldığı saptandı. Çekilen nakitlerle de gayrimenkul ve lüks araç alındığı ortaya çıktı.

Dilan Polat ve Engin Polat için hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı! Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçu var

HESAPLARI ASKIYA MI ALINACAK?

Öte yandan MASAK tarafından savcılığa gönderilen raporda, Polat çiftinin banka, kripto varlık ve elektronik para kuruluşlarının askıya alınabileceği belirtildi. MASAK tarafından incelemeye alınan Dilan Polat ve Engin Polat'ın yanı sıra Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu olmak üzere 8 kişi de yer aldı.

16 KAYITLI ŞİRKET

Yapılan araştırmalarda Dilan Polat ve 7 kişinin sahibi olduğu ve ortağı olduğu birçok sektörden 16 şirket var. 46 ilde güzellik merkezi faaliyet gösteren Polat'ın kozmetik ürünlerini de kendi internet sitesi bazı online ticaret siteleri üzerinden satılıyor.

Dilan Polat ve Engin Polat için hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı! Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçu var

ŞİRKETLERDEN ÇEKİLEN PARALAR ENGİN POLAT'IN HESABINA YATIRILDI

Şirketlerin hesaplarına gelen para transferlerinin 500 milyon liradan fazla kısmının bankaların ve İYZİCO isimli ödeme kuruşunun pos ödemesi ile internet satışlarından kaynaklı olduğu tespit edildi. Araştırmada harcamaların büyük bir kısmının internet üzerinden kredi kartı ile yapıldığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde şirketlere gelen paraların Polat çiftinin yanı sıra raporda isimleri geçen kişiler tarafından nakit çekildiği anlaşıldı. Nakit çekilen paraların ise kısa süre içerisinde çiftin hesaplarına ve Engin Polat'ın tek yöneticisi olduğu gayrimenkul şirketine yatırıldığı tespit edildi.

KARA PARA AKLAMA SUÇU

Polat'a ait şirketten paraların bir kısmının lüks araç ve gayrimenkule yatırıldığı anlaşıldı. MASAK raporunda internet üzerinden yapılan satışlardan kazanılan gelirler için, vergi matahını düşürmek amacıyla sahte belge düzenlenebileceği iddiası üzerinde duruldu. Şirketlerden çekilen paranın Engin Polat'ın hesabına aktarılması da suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçu oluşturabileceği belirtildi.

Dilan Polat ve Engin Polat için hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı! Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçu var

TEDBİR KARARI SAVCILIĞA BIRAKILDI

Gerekli incelemeleri yapan MASAK Engin Polat ve babası Sezgin Polat'ın mal varlığına el koyma kararını da savcılığa bırakarak Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat ile gayrimenkul şirketinin gelirinin askıya alınmasının uygun olabileceğini belirtti.

Dilan Polat ve Engin Polat için hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı! Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçu var
Dilan Polat ve Engin Polat için hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı! Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçu var

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Son Dakika Magazin Dilan Polat ve Engin Polat için hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı! Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçu var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilan Polat ve Engin Polat için hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı! Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçu var - Son Dakika
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