Disney Plus'tan Mega Anlaşma! - Son Dakika
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Disney Plus'tan Mega Anlaşma!

21.04.2022 23:32
Disney Plus'tan Mega Anlaşma!

Türkiye'de 14 Haziran'da yayın hayatına başlayacak olan The Walt Disney Company'nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus, Megastar Tarkan'la el sıkıştı. Tarkan platformun hem reklam yüzü olacak hem de içerik hazırlayacak.

14 Haziran'da Türkiye eğlence pazarına fırtına gibi girmeye hazırlanan dünya devi Disney Plus, Türkiye'nin en büyük 15 yıldız ismiyle marka ve yetenek yüzü anlaşması yapmıştı. Engin Akyürek'li lansman projesi "Kaçış"ın resmi duyurusunu bu sabah yapan platform bomba etkisi yaratacak bir anlaşmaya daha imza attı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Halit Ergenç, Cansu Dere, Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Aras Bulut İynemli, Can Yaman, Demet Özdemir, Hande Erçel, Burak Deniz gibi birbirinden ünlü isimlerle anlaşan Disney Plus, şimdi de dev bir hamleye imza attı ve Türkiye'nin megastarı Tarkan'la el sıkıştı. Tarkan Disney Plus'la yaptığı anlaşma gereği platformun hem marka ve reklam yüzü olacak hem de içerik hazırlayacak.

Disney Plus'tan Mega Anlaşma!
Disney Plus'tan Mega Anlaşma!

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Disney Plus'tan Mega Anlaşma! - Son Dakika


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