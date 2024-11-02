''Diva'' Bülent Ersoy'dan dans şov - Son Dakika
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''Diva'' Bülent Ersoy'dan dans şov

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Diva lakaplı sanatçı Bülent Ersoy, sahne aldığı mekanda sergilediği dans performansıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

02.11.2024 14:12
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Türk müziğinin "Diva"sı Bülent Ersoy, verdiği konserler aracılığıyla hayranarıyla buluşmaya devam ediyor.

Son olarak Kocaeli'de bir mekanda sahne alan 72 yaşındaki Ersoy, şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

"Diva"nın konserine gidenlerin 4 kişilik loca için 25 bin 500 TL, ayakta izlemek için ise 2500 TL ödediği öğrenildi.

Gece boyunca hem eğlenen, hem de eğlendiren Bülent Ersoy'un sahnede sergilediği dans şovu ise sosyal medyada gündem oldu. "Diva"nın dans ederken kendinden geçtiği anlar yorum yağmuruna tutuldu.

\'\'Diva\'\' Bülent Ersoy\'dan dans şov

Bülent Ersoy, Magazin, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin ''Diva'' Bülent Ersoy'dan dans şov - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Yılmaz:
    yaşa be Bülent hanım 4 3 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Parayi İyi almişki iyi oynuyor. Parasına göre oynamak. 1 1 Yanıtla
  • Kemsl:
    iğrenç, bir kuşağı kendine benzetti 0 1 Yanıtla
  • Murat Sert:
    buda ölsun artik ne oldugu belirsiz kötü örnek. 0 1 Yanıtla
  • TURGAY SEYMEN:
    izmit jolly jokere kadar düstunmu be diva 1 0 Yanıtla
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