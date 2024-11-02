\'\'Diva\'\' Bülent Ersoy\'dan dans şov

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Türk müziğinin "Diva"sı Bülent Ersoy, verdiği konserler aracılığıyla hayranarıyla buluşmaya devam ediyor.

Son olarak Kocaeli'de bir mekanda sahne alan 72 yaşındaki Ersoy, şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

"Diva"nın konserine gidenlerin 4 kişilik loca için 25 bin 500 TL, ayakta izlemek için ise 2500 TL ödediği öğrenildi.

Gece boyunca hem eğlenen, hem de eğlendiren Bülent Ersoy'un sahnede sergilediği dans şovu ise sosyal medyada gündem oldu. "Diva"nın dans ederken kendinden geçtiği anlar yorum yağmuruna tutuldu.