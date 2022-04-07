Diyarbakır'da Moda Rüzgarı Esecek - Son Dakika
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Diyarbakır'da Moda Rüzgarı Esecek

07.04.2022 18:16
Diyarbakır'da Moda Rüzgarı Esecek

Dosso Dossi Fashion Show'un Diyarbakır'da gerçekleştireceği dijital platform defilesinde Türkiye'nin en ünlü mankenleri görev alacak.

Türkiye'nin en büyük moda etkinliklerini gerçekleştiren Dosso Dossi Fashion Show, Doğubayazıt ve Kapadokya'nın ardından bu kez Diyarbakır'da moda rüzgarı estirecek. Diyarbakır'ın tarihi ve turistik bölgelerinde gerçekleştirilecek çekimlerde ünlü mankenler görev alacak.

Türk tekstil ürünlerini dünyaya pazarlarken Türkiye'nin turizm açısından önemli bölgelerini de tanıtmayı öncelikleri arasında tutan Dosso Dossi Fashion Show, bu kez Diyarbakır'da büyük bir projeye imza atacak.

Diyarbakır'ın tarihi ve turistik alanları, 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek dijital platform defilesinin çekimlerine ev sahipliği yapacak.

Aralarında Tülin Şahin, Demet Şener, Zeynep Sever Demirel, Özge Ulusoy, Buse İskenderoğlu, Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan, Şira Sahilli, Deren Talu, Derin Talu ve Mady Sarıkabadayı'nın da olduğu 25 manken, Koreograf Yasin Soy eşliğinde Diyarbakır'a gelecek.

Daha önce Doğubayazıt ve Kapadokya'da yaptıkları başarılı çalışmalara bir yenisini eklemek için Diyarbakır'a gideceklerini belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "Ülkemizin en güzel köşelerinden biri olan Diyarbakır'ın tarihi ve turistik güzelliklerini moda aracılığıyla dünyaya göstermeyi planlıyoruz. Yapacağımız çalışmanın şehrin tanıtımına ve ticari kalkınmasına destek olacağına inanıyoruz. Defile çekimleri yaklaşık 50 ülke televizyonlarında gösterilecek. Bizlerden desteğini esirgemeyen ve ev sahipliği yapacak olan Diyarbakır Valimiz Sayın Münir Karaloğlu'na da teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Diyarbakır'da Moda Rüzgarı Esecek
Diyarbakır'da Moda Rüzgarı Esecek
Diyarbakır'da Moda Rüzgarı Esecek
Diyarbakır'da Moda Rüzgarı Esecek
Diyarbakır'da Moda Rüzgarı Esecek

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Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Kapadokya, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Diyarbakır'da Moda Rüzgarı Esecek - Son Dakika


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