Diziler neden birer birer yayından kaldırılıyor? Oyuncularla ilgili krizler mi, senaryo mu?

Son dönemde başlayan birçok dizinin birkaç bölüm sonra yayından kalkması dikkat çekiyor. Magazin Bahane programında bu konu masaya yatırıldı ve kulislerde konuşulanlar tek tek değerlendirildi.

"KOSKOCA PROJELER 5-6 BÖLÜMDE BİTİYORSA ORTADA SORUN VARDIR"

Hakan Solaker, son zamanlarda reytinge yenilen dizilerle ilgili "Çok iddialı başlıyorlar ama birkaç bölüm sonra ekran macerası bitiyor. Demek ki ortada bir başarısızlık var" yorumunda bulundu. Oyuncularla yaşanan problemler, senaryo krizleri ve dizi aşklarının projeye etkisi üzerine de konuşan yorumcular, "Bazen dizi aşkı gibi başlayan ilişkiler, dizi bitince sona eriyor. Her şey set ortamında başlıyor ve set ortamında kalıyor" ifadelerini kullandı.

"OYUNCU DEĞİL DİYE ELEŞTİRİLENLERE MİLYONLARCA LİRA ÖDENİYOR"

Gökay Kalaycıoğlu ise oyunculuk tecrübesi olmayan isimlerin başrol verilerek projeye dahil edilmesinin sektörde ciddisorunlara neden olduğunu savundu. "8 milyon TL'ye sözleşmeyapılıyor ama oyuncu değil. Sonra da diziler tutmuyor. Bu iş böyle olmaz" dedi. Ayrıca, "Seda Bakan gibi tecrübeliisimlerin ismi öne çıkmalı. Yanındaki isim, onunla aynı seviyeye getirilmemeli" şeklinde konuştu.

"BU BİR AŞK DEĞİL, BU BİR ANLAŞMA"

Programda ayrıca dizide başlayan ve kısa sürede sona eren aşk ilişkilerine de değinildi. Yorumcular bu tür ilişkilere "Bu bir aşk değil, bu bir anlaşma" diyerek sert çıktı. Diziler üzerinden yaşanan aşklar için "Bu ilişkilere duygu değil, ticari beklenti yön veriyor. 8 milyonluk bir işte reklam gibi sunulan aşklar var" ifadelerini kullandı. Dizi tutmazsa aşk da bitiyor yorumları, magazin kulislerinde yankı uyandırdı.