Dizisi final yapınca soluğu tatilde alan Cansu Dere, bikinili pozlarını paylaştı - Son Dakika
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Dizisi final yapınca soluğu tatilde alan Cansu Dere, bikinili pozlarını paylaştı

08.06.2022 08:46

Başrol oynadığı dizisi final yapan güzel oyuncu Cansu Dere, yoğun geçen iş temposunun ardından tatile çıktı. Güneş ve denizin tadını çıkaran oyuncu, sosyal medya hesabından kırmızı bikinili pozlarını paylaştı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ile Melis Sezen'in yer aldığı Sadakatsiz dizisi, geçtiğimiz hafta final yaptı. Yoğun bir iş temposundan çıkan Cansu Dere, soluğu tatilde aldı.

"TATİL BAŞLIYOR"

Düzgün fiziğiyle yıllardır adından söz ettiren 41 yaşındaki Cansu Dere, tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Instagram'da 2,3 milyon takipçisi bulunan Dere, kırmızı bikinisiyle verdiği pozları, "Ve tatil başlıyor" notuyla paylaştı. Başarılı oyuncunun paylaşımı kısa sürede 140 bine yakın beğeni alırken Melis Sezen, Alp Akar ve Özge Özder emojili yorumlarıyla beğenilerini gösterdi.

İşte Cansu Dere'nin tatil pozları...

Dizisi final yapınca soluğu tatilde alan Cansu Dere, bikinili pozlarını paylaştı
Dizisi final yapınca soluğu tatilde alan Cansu Dere, bikinili pozlarını paylaştı
Dizisi final yapınca soluğu tatilde alan Cansu Dere, bikinili pozlarını paylaştı
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Sadakatsiz, Cansu Dere, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dizisi final yapınca soluğu tatilde alan Cansu Dere, bikinili pozlarını paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dizisi final yapınca soluğu tatilde alan Cansu Dere, bikinili pozlarını paylaştı - Son Dakika
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