Doğum İçin Gün Sayıyor! Hamilelik Pozları Geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Doğum İçin Gün Sayıyor! Hamilelik Pozları Geldi

19.04.2022 13:32
Doğum İçin Gün Sayıyor! Hamilelik Pozları Geldi

Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz yıl mart ayında Gözde Kahveci ile evlenmişti. Çift, 2021'in son günlerinde anne-baba olacaklarını müjdelemişti. Oğullarını kucaklarına almaya hazırlanan çift, yeni pozlar verdi. İşte o kareler...

Mutlu birlikteliklerini sürdüren İrfan Can Kahveci ve Gözde Kahveci çifti, önceki gün objektif karşısına geçti. Oğullarını kucaklarına almaya hazırlanan çift, fotoğrafçı Safa Gülsoy'a verdikleri pozları Instagram'dan paylaştı.

"ÖZEL BİRİNİ BEKLERKEN..."

Heyecanı gün geçtikçe büyüyen ikili, bu fotoğrafları, "Özel birini beklerken..." ifadeleriyle yayınladı. Çiftin gönderileri takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Daha önce büyüyen karnıyla objektif karşısında poz veren Kahveci, gönderisine, "Yeni yılı beklemek hiç bu kadar heyecan verici olmamıştı. Jr. Kahveci..." notunu düşmüştü.

İRFAN CAN KAHVECİ KİMDİR?

İrfan Can Kahveci (d. 15 Temmuz 1995; Bayat, Ayaş, Ankara), Türk milli futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

Futbola 7 yaşında Gençlerbirliği Futbol Okulu'nda başladı.

İstanbul Başakşehir ile 2019-2020 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

31 Ocak 2021'de 4,5 yıllık anlaşma ile Fenerbahçe'ye transfer oldu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın turnuvadaki tek golünü İsviçre ile oynanan 3. grup maçının 62. dakikasında attı ve skoru 2-1'e getirdi. Türkiye maçı 3-1 kaybederek turnuvadan 0 puan alarak elendi.

Doğum İçin Gün Sayıyor! Hamilelik Pozları Geldi
Doğum İçin Gün Sayıyor! Hamilelik Pozları Geldi
Doğum İçin Gün Sayıyor! Hamilelik Pozları Geldi
Doğum İçin Gün Sayıyor! Hamilelik Pozları Geldi

YORUMLAR
500
İsmail Kartal: Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek, bu neresi olur bilemeyiz İsmail Kartal: Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek, bu neresi olur bilemeyiz Fenerbahçe-Göztepe maçından notlar Fenerbahçe-Göztepe maçından notlar

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Instagram, Futbol, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Doğum İçin Gün Sayıyor! Hamilelik Pozları Geldi - Son Dakika


Son Dakika
12:57 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: Suriye hükümetiyle görüşme başlatıyoruz
13:21 Galatasaray'ın 30 Nisan'da gerçekleşecek başkanlık seçimi iptal edildi! Burak Elmas görevine devam edecek
13:17 Yüzde 70'e göre gidişatımız iyi değil: AK Partililerin yüzde 32'si, MHP'lilerin yüzde 40'ı da "kötüye gidiyoruz" diyor
13:09 "Emekli ikramiyesine zam yok" diyen Bakan Bilgin, asgari ücrete de kapıları kapattı: Yeteri kadar zam yaptık!
13:08 Ayasofya'nın 1400 yaşındaki İmparatorluk Kapısı tahrip edildi! İBB çağrıda bulundu: Konu savcılığa taşınmalı
12:58 Ukrayna savaşının 55.gününde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Şimdi Ukrayna'da yeni aşamaya geçtik" açıklaması
12:49 Rapçi Murda yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı
12:47 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu İstanbul'da gözaltına alındı! Erdoğan ve Fidan'ın kimlik bilgilerini paylaşmıştı
12:47 Dar eşofman mağduru kadın hem terk edildi hem de barışmayınca öldüresiye dayak yedi
12:42 Yeşim Salkım'dan Dolmabahçe'deki iftar yemeğine katılan Hülya Avşar'a "simit" göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 13:46:24. #1.13#
SON DAKİKA: Doğum İçin Gün Sayıyor! Hamilelik Pozları Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement