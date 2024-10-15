Düğün fotoğraflarına yorum yağdı: Damat mı oğlu mu? - Son Dakika
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Düğün fotoğraflarına yorum yağdı: Damat mı oğlu mu?

Düğün fotoğraflarına yorum yağdı: Damat mı oğlu mu?

İngiltere'de kendisinden 2 yaş küçük biriyle evlenen Lauren Evens isimli sosyal medya fenomeninin düğün fotoğrafları büyük yankı uyandırdı. Fotoğrafları görenler "Oradaki oğlu mu damat mı?" sorusunu sormadan edemedi.

15.10.2024 12:45
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İngiliz sosyal medya fenomeni Lauren Evens, 29 yaşındaki Hannah Kaye ile dünyaevine girdi. Evlilikleri sonrası düğününden özel kareleri takipçileriyle paylaşan Lauren, aralarındaki yaş farkının çok olduğunu düşünenlerin eleştiri oklarını üzerine çekti.

"AİLEM YORUMLARI OKUYUNCA ÜZÜLDÜ"

Gelen eleştiriler sonrası bir açıklama yapmak zorunda kalan Lauren, yorumlara ailelerinin üzüldüğünü belirterek "Düğün fotoğraflarımızı yüklediğimizde olumsuzluk patladı. Ailem bu yorumları okudu ve bu onları da üzdü. İkimize karşı da çok korumacı davranıyorlar. Sosyal medyada herkes istediğini söyleyebilir ama biz daha önce hiç bu kadar mutlu olmamıştık" ifadelerini kullandı.

İşte çiftin düğününden kareler;

Düğün fotoğraflarına yorum yağdı: Damat mı oğlu mu?
Düğün fotoğraflarına yorum yağdı: Damat mı oğlu mu?
Düğün fotoğraflarına yorum yağdı: Damat mı oğlu mu?
Düğün fotoğraflarına yorum yağdı: Damat mı oğlu mu?

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Son Dakika Magazin Düğün fotoğraflarına yorum yağdı: Damat mı oğlu mu? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ahmet Kurtoğlu:
    bu ne yapabilir ki ???? 12 1 Yanıtla
  • Mehmet Tok:
    Düşük model alıyor ki, uzun süre masraf yapmadan, Yakıtını koy bin git 8 1 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    anne Oğul galiba 7 1 Yanıtla
  • Bayram Yavuz:
    Tövbestafurullah 5 0 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    oğlumu, torununun torunumu 4 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    İkiside dönme bence 3 0 Yanıtla
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