Yoğun bir konser maratonu olan başarılı şarkıcı Gülşen, dün akşam İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda sahneye çıktı. Tarzıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı, konsere göğüs ve kalça dekolteli bir kıyafetle çıktı.
Şarkı aralarında izleyicilerle sohbet eden Gülşen, kıyafetleri nedeniyle sık sık eleştirilmesiyle ilgili de konuştu. Transparan kırmızı bir bluz ve kalça dekolteli pantolon ile sahneye çıkan Gülşen, göğüslerini göstererek "Başka şeylerden utanalım, siz ne olduğunu biliyorsunuz. En masum yerlerimiz. Bırakın annelerimizin memesi açık kalsın" dedi. Şarkıcının sözleri büyük alkış topladı.
46 yaşındaki Gülşen'in sahne kıyafeti sosyal medyada gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi. Gülşen'in kıyafetini beğenmeyen birçok sosyal medya kullanıcısı, "Bu kadarı da fazla" ve "Gözüm kanadı, kimse uyarmıyor mu?" yorumunda bulundu.
Son Dakika › Magazin › Göğüs ve kalça dekoltesiyle dikkat çeken Gülşen'den çok konuşulacak çıkış: Başka şeylerden utanalım - Son Dakika