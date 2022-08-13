Göğüs ve kalça dekoltesiyle dikkat çeken Gülşen'den çok konuşulacak çıkış: Başka şeylerden utanalım - Son Dakika
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Göğüs ve kalça dekoltesiyle dikkat çeken Gülşen'den çok konuşulacak çıkış: Başka şeylerden utanalım

13.08.2022 14:32
Göğüs ve kalça dekoltesiyle dikkat çeken Gülşen'den çok konuşulacak çıkış: Başka şeylerden utanalım

Dün akşam İstanbul'da konser veren Gülşen, kalça ve göğüs dekolteli bir kıyafet tercih etti. Sahnede kıyafeti hakkında konuşurken göğüslerini gösteren şarkıcı, "Başka şeylerden utanalım, siz ne olduğunu biliyorsunuz. En masum yerlerimiz. Bırakın annelerimizin memesi açık kalsın" dedi.

Yoğun bir konser maratonu olan başarılı şarkıcı Gülşen, dün akşam İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda sahneye çıktı. Tarzıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı, konsere göğüs ve kalça dekolteli bir kıyafetle çıktı.

"BAŞKA ŞEYLERDEN UTANALIM, EN MASUM YERLER GÖĞÜSLERİMİZ"

Şarkı aralarında izleyicilerle sohbet eden Gülşen, kıyafetleri nedeniyle sık sık eleştirilmesiyle ilgili de konuştu. Transparan kırmızı bir bluz ve kalça dekolteli pantolon ile sahneye çıkan Gülşen, göğüslerini göstererek "Başka şeylerden utanalım, siz ne olduğunu biliyorsunuz. En masum yerlerimiz. Bırakın annelerimizin memesi açık kalsın" dedi. Şarkıcının sözleri büyük alkış topladı.

SAHNE KIYAFETİ BEĞENİLMEDİ

46 yaşındaki Gülşen'in sahne kıyafeti sosyal medyada gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi. Gülşen'in kıyafetini beğenmeyen birçok sosyal medya kullanıcısı, "Bu kadarı da fazla" ve "Gözüm kanadı, kimse uyarmıyor mu?" yorumunda bulundu.

Göğüs ve kalça dekoltesiyle dikkat çeken Gülşen'den çok konuşulacak çıkış: Başka şeylerden utanalım
Göğüs ve kalça dekoltesiyle dikkat çeken Gülşen'den çok konuşulacak çıkış: Başka şeylerden utanalım
Göğüs ve kalça dekoltesiyle dikkat çeken Gülşen'den çok konuşulacak çıkış: Başka şeylerden utanalım
Göğüs ve kalça dekoltesiyle dikkat çeken Gülşen'den çok konuşulacak çıkış: Başka şeylerden utanalım
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Yenikapı Etkinlik Alanı, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Göğüs ve kalça dekoltesiyle dikkat çeken Gülşen'den çok konuşulacak çıkış: Başka şeylerden utanalım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göğüs ve kalça dekoltesiyle dikkat çeken Gülşen'den çok konuşulacak çıkış: Başka şeylerden utanalım - Son Dakika
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