Dünya Yıldızı Dönerin Tadına Bayılınca Tezgahın Başına Geçti! - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Yıldızı Dönerin Tadına Bayılınca Tezgahın Başına Geçti!

13.03.2022 12:39
Dünya Yıldızı Dönerin Tadına Bayılınca Tezgahın Başına Geçti!

Dünyaca ünlü Fransız yapımı 'Taksi' filminin başrol oyuncusu Samy Naceri, önceki gün akşam yemeği için Etiler dönerci Serkan'da görüntülendi. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken ünü oyuncu Türk yemeklerine bayıldı.

Türk dönerini merak eden Samy Naceri, tadına baktıktan sonra eline döner bıçağını alarak dönerci Serkan Mutlu ile müşterilere döner kesti. Usta oyuncu çıkışta gazetecilerle bir araya gelerek sorularını cevapladı.

Yeni bir proje ile hayranlarının karşısına çıkmayı hazırlanan Naceri, "Türk yemekleri çok güzel özellikle İskender ve dönere bayıldım. Türk insanları çok mutevazı burada bir projemiz var ama daha start vermedik" dedikten sonra gazetecilerin 'Burada Taxi filmi çeker misiniz' sorusuna pek sıcak bakmayan usta oyuncu, "İstanbul sokakları kötü burada böyle bir şey düşünmüyorum buraya bile zor geldik" diye konuştu.

Samy Naceri, son olarak mücevher ustası yakın arkadaşı Yenal Çizmeciden 5 bin dolar değerinde bir yüzük hediye aldı.

YORUMLAR
500
KKTC'de 17. Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Yıllık Toplantısı gerçekleştiriliyor KKTC'de 17. Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Yıllık Toplantısı gerçekleştiriliyor Manisa esnafından 100 aileye gıda kolisi yardımı Manisa esnafından 100 aileye gıda kolisi yardımı

Serkan Mutlu, Samy Naceri, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Dünya Yıldızı Dönerin Tadına Bayılınca Tezgahın Başına Geçti! - Son Dakika


Son Dakika
12:29 Görenler inanamadı! Bahar Candan duşta çırılçıplak poz verdi
12:03 Furkan Dede yanıtladı: Semih Öztürk Survivor Ekstra'da olmayacak
11:59 TRT spikeri Işıl Açıkkar'ın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu! "Tuzlasanız mı acaba" dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı
11:50 Uğurcan Çakır Trabzonspor'a veda edecek!
11:41 Rusya, NATO eğitim üssünü 30 roketle vurdu! Ölü ve yaralılar var
11:24 Putin'in öfke krizlerinin nedeni hastalığı için uygulanan steroid tedavisi iddiası!
11:06 Twerk yapan kadın, kalçasının alev almasıyla hayatının şokunu yaşadı
10:31 Marcao'nun yaptıklarına hayran kaldılar! Barcelona maçında mest etti
10:14 Rusya Kiev'den tahliye edilen sivilleri vurdu, 7 kişi yaşamını yitirdi.
10:11 Rusya- Ukrayna savaşında gözler Kiev'e çevrildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 12:45:39. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Yıldızı Dönerin Tadına Bayılınca Tezgahın Başına Geçti! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement