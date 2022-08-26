Maitre Gims Dünya Kupası Provasını Bodrum'da Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Maitre Gims Dünya Kupası Provasını Bodrum'da Yaptı

26.08.2022 17:56
Maitre Gims Dünya Kupası Provasını Bodrum'da Yaptı

Dünyaca ünlü Fransız rapçi Maitre Gims önceki akşam Bodrum Gümbet'teki B1 Clup'ta sevenleriyle buluştu.

Tüm rezervasyonları günler öncesinden tükenen etkinlik için saatler öncesinden mekan kapısında beklemeye başlayan dünyaca ünlü yıldızın hayranları, bu bekleyişleri esnasında "Maitre" tezahüratları ile Bodrum'u inlettiler. Hazırlıkları günler önce başlayan kapalı gişe performans için son kez şanslarını denemek isteyen çok sayıda Maitre Gims hayranları ise tıka basa dolan mekan dolayısıyla büyük üzüntü yaşadılar.

Türkiye'de ilk kez sahne alan Türkçe " Merhaba " diyerek sahneye çıkan Gims, kendisini dinlemeye gelen yaklaşık 2.500 kişi ile birlikte sevilen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirildi.

Kasım ayında düzenlenecek olan Katar'daki Dünya Kupası'nın müziğini de yapacak olan Gims, sahnesine Türkçe " Bu harika bir dünya kupası provası oldu. Türkiye'yi ve bu geceyi asla unutmayacağım. En kısa sürede yeniden bir araya geleceğiz. Teşekkür ederim Bodrum " diyerek alkışlar eşliğinde sahnesini noktaladı.

Yoğun istek üzerine bir gece sonra ikinci kez sahneye çıkan ünlü Fransız şarkıcı B 1 Clup Ün sahibi Resul Ergin'e kendisine gösterdikleri ilgi alaka ve misafirperverlik için teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesinde terörizmle mücadele mesajı yinelendi Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesinde terörizmle mücadele mesajı yinelendi Bomba İtiraf! Ödediği Parayı Duyanlar Şoke Oldu Bomba İtiraf! Ödediği Parayı Duyanlar Şoke Oldu
Kaynak: Snob Magazin

Türkiye, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Maitre Gims Dünya Kupası Provasını Bodrum'da Yaptı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
17:33 Umut Bozok, Galatasaray'a imza atmaya çok yakın! Menajeri Türkiye'ye geliyor
17:14 Şarkıcı Gülşen, tutuklama kararına itiraz ederek üst mahkemeye başvuruda bulundu
16:45 Efsane kaleci Volkan Demirel'in kura toplarıyla mücadelesi törene damga vurdu!
16:36 Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Yıldız Tilbe'den sıra dışı öneri: Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin
16:21 Ünlü aktivist Tash Peterson deri ürünler satan markayı soyunarak protesto etti
16:20 Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesinde terörizmle mücadele mesajı yinelendi
16:07 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
16:04 Eşi ile 3 kızını katleden adam, o geceyi anlattı: Duyduğum sesler beni tehdit ediyordu, çocuklarıma ateş ettiğimi hatırlamıyorum
15:57 HSK'dan Kılıçdaroğlu'nun hakim ve savcılara yaptığı Gülşen çağrısına sert cevap: Hakimlere emir ve talimat verilemez
15:41 Gülşen'in 4 yıl önce "Çorabını çek, başkan geliyor" diyen sunucuya verdiği tepki tekrar gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 17:56:30. #1.13#
SON DAKİKA: Maitre Gims Dünya Kupası Provasını Bodrum'da Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement