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Dünyaca ünlü genç oyuncu Taraja Ramsess ve 3 çocuğu trafik kazasında vefat etti - Son Dakika

Dünyaca ünlü genç oyuncu Taraja Ramsess ve 3 çocuğu trafik kazasında vefat etti

09.11.2023 08:30  - Güncelleme: 08:37

Black Panther ve Avengers gibi filmlerde dublörlük yapan dünyaca ünlü oyuncu Taraja Ramsess ile 3 çocuğu geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Oyuncunun 2 çocuğu da hastanede tedavi altına alındı.

Black Panther ve Avengers gibi filmlerdeki rolüyle tanınan dublör, oyuncu ve dövüş sanatçısı Taraja Ramsess 5 çocuğuyla birlikte kaza yaptı. Kazada oyuncu ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi.

2 ÇOCUĞU HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

41 yaşındaki Taraja Ramsess ve çocuklarının içinde bulunduğu otomobilin, otoyol çıkışının sol şeridinde arızalanan bir traktör römorkuyla çarpıştığı kaydedildi. Korkunç kazada oyuncu ve 3 çocuğu hayatını kaybederken 2 çocuğu da hastaneye kaldırıldı.

Dünyaca ünlü genç oyuncu Taraja Ramsess ile 3 çocuğu trafik kazasında vefat etti

ACILI ANNE: GİTTİKLERİNE İNANAMIYORUM

Evlat ve torun acısıyla kahrolan oyuncunun annesi Akili Ramsess, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Güzel, sevgi dolu, yetenekli oğlum Taraja ile 13 yaşındaki torunum Sundari, 10 yaşındaki torunum Kisasi ve 8 haftalık yeni doğan torunum Fujibo, korkunç bir trafik kazasında öldü. Oğlumun derin bir sevgi kapasitesi vardı ve çocuklarını her şeyden çok sevdi. Dövüş sanatlarını, motosikletlerini ve film yapımıyla ilgili her şeyi çok severdi. Aman Tanrım! Gittiklerine inanamıyorum." ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü genç oyuncu Taraja Ramsess ile 3 çocuğu trafik kazasında vefat etti

Akili Ramsess, ayrıca iki torununun kazadan sağ kurtulduğunu ifade ederek, "Sağlıklarına kavuşmaları için duacıyız. Şimdiden güzel sözlerle ve dualarla ulaşan pek çok kişiye teşekkür ederim" dedi.

Dünyaca ünlü genç oyuncu Taraja Ramsess ile 3 çocuğu trafik kazasında vefat etti
Dünyaca ünlü genç oyuncu Taraja Ramsess ile 3 çocuğu trafik kazasında vefat etti

TEM Otoyolu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dünyaca ünlü genç oyuncu Taraja Ramsess ve 3 çocuğu trafik kazasında vefat etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyaca ünlü genç oyuncu Taraja Ramsess ve 3 çocuğu trafik kazasında vefat etti - Son Dakika
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