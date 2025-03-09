Güney Koreli ünlü oyuncu ve şarkıcı Lee Min Ho, Türkiye'de hayranlarıyla buluştu. Düzenlenen eğlence sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Min Ho, her hayran buluşmasında yaptığı balon patlatma oyunu için bir hayranını sahneye çağırdı.
Hayranlar sahneye çıkmak için birbiriyle yarışırken, ünlü aktör, Türk olduğu öğrenilen bir hayranını seçti. Etkinlik sırasında, hayranının başörtülü olduğunu fark eden Lee Min Ho, sunucudan 'Oynamasında sakınca var mı?' diye sormasını istedi. Hayranından "Sorun yok" cevabını aldıktan sonra birlikte oyun oynadılar.
Ünlü oyuncu ve Türk hayranının oyun sırasında kahkahaya boğulduğu anlar kameralara yansırken görüntüler özellikle sosyal medyada yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.
Son Dakika › Magazin › Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı - Son Dakika
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