Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı - Son Dakika
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Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

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Güney Koreli ünlü oyuncu ve şarkıcı Lee Min Ho'nun Türkiye'de gerçekleştirilen bir etkinlikte hayranlarından biriyle sahnede balon patlattığı anlar tartışma konusu oldu. Hayranının başörtülü olduğunu fark eden Lee Min Ho'nun "'Oynamanda sakınca var mı?' diye sorduğu hayranından ise "Sorun yok" cevabını aldığı öğrenildi.

09.03.2025 14:06  Güncelleme: 14:16
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Güney Koreli ünlü oyuncu ve şarkıcı Lee Min Ho, Türkiye'de hayranlarıyla buluştu. Düzenlenen eğlence sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Min Ho, her hayran buluşmasında yaptığı balon patlatma oyunu için bir hayranını sahneye çağırdı.

"OYNAMASINDA SAKINCA VAR MI"

Hayranlar sahneye çıkmak için birbiriyle yarışırken, ünlü aktör, Türk olduğu öğrenilen bir hayranını seçti. Etkinlik sırasında, hayranının başörtülü olduğunu fark eden Lee Min Ho, sunucudan 'Oynamasında sakınca var mı?' diye sormasını istedi. Hayranından "Sorun yok" cevabını aldıktan sonra birlikte oyun oynadılar.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

Ünlü oyuncu ve Türk hayranının oyun sırasında kahkahaya boğulduğu anlar kameralara yansırken görüntüler özellikle sosyal medyada yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Magazin, Türkiye, Müzik, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • AHMET YILMAZ:
    Yeterki saçi gözükmesin önlü arkali patlatabilirsin 291 15 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Siyasal islamci AKP liler için yeterki ba?î kapali olsun gerisi önemli değil neresi patlarsa patlasin 151 79 Yanıtla
  • mert çelik:
    rahat patlatıyor demekkı bu oyunda uzman 132 2 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    yok canım ne sakıncası var korunmuslar işte balonla.. 112 6 Yanıtla
  • Sedat Keskin:
    baş kapanınca herşey serbset amk 109 8 Yanıtla
  • pro oyuncu:
    Allah akıl fikir versin sanki insan görmemiş 87 1 Yanıtla
  • Burak Aslantaş:
    Başörtülü bacımız pek şikayetçi değil dindar bir ümmet yetişiyor ve ülke uçuyor ??????????bu sebeple ile 95 sıradayız Müslümanlığın gereğini yerine getiren ülkeler sıralamasında ?? 74 6 Yanıtla
  • Batu Gun:
    bakiniz siyasal islamci 61 8 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Bende zamanında çok patlattım 31 10 Yanıtla
  • Sedat Keskin:
    masllah akşam gelse patlamiyanlsri patlatsin 31 5 Yanıtla
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