Dünyanın en çekici buz hokeyi oyuncusu, cesur kıyafetleri ile nefes kesti - Son Dakika
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Dünyanın en çekici buz hokeyi oyuncusu, cesur kıyafetleri ile nefes kesti

Dünyanın en çekici buz hokeyi oyuncusu, cesur kıyafetleri ile nefes kesti

Kanadalı sosyal medya fenomeni ve eski buz hokeyi oyuncusu Mikayla Demaiter, Instagram'da beyaz bir kayak tulumu içinde çekilen fotoğraflarını paylaştı. Demaiter, 24 saat içinde 61 binden fazla beğeni aldı. Instagram'da 3,2 milyon takipçisi bulunan Demaiter, 'dünyanın en seksi hokey yıldızı' olarak tanınıyor.

04.04.2025 11:06
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Kanadalı sosyal medya fenomeni ve eski buz hokeyi oyuncusu Mikayla Demaiter, son paylaşımıyla takipçilerinin büyük beğenisini topladı.

24 yaşındaki Demaiter, Instagram hesabından beyaz bir kayak tulumu içinde çekilen fotoğraflarını "Meleklerin gerçekten var olduğunu kanıtlayan bir dizi fotoğraf" notuyla paylaştı. Cesur kıyafeti ve pozu ile dikkat çeken fotoğraflar, 24 saat içinde 61 binden fazla beğeni aldı.

Instagram'da 3,2 milyon takipçisi bulunan Demaiter, "dünyanın en seksi hokey yıldızı" olarak tanınıyor. Kanada Kadınlar Hokey Ligi'nde Bluewater Hawks takımının kalecisi olarak görev yapan sporcu, 19 yaşında yaşadığı ciddi diz sakatlığı sonrası profesyonel spor kariyerini sonlandırmak zorunda kalmıştı.

Spor kariyerinin ardından sosyal medya içerik üreticiliğine yönelen Demaiter, bikini çekimleri ve çeşitli spor aktivitelerindeki paylaşımlarıyla takipçi sayısını hızla artırdı.

Paylaşıma gelen yorumlar arasında "Güzel melek", "Seninle snowboard yapmayı çok isterdim" ve "Her zamanki gibi harika görünüyorsun" gibi ifadeler dikkat çekti.

Demaiter'in sosyal medyadaki popülaritesi, eskiden oynadığı buz hokeyi sporundaki başarısını gölgede bırakmış durumda. Genç fenomen, düzenli olarak farklı spor dallarındaki yeteneğini de takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Dünyanın en çekici buz hokeyi oyuncusu, cesur kıyafetleri ile nefes kesti
Dünyanın en çekici buz hokeyi oyuncusu, cesur kıyafetleri ile nefes kesti
Dünyanın en çekici buz hokeyi oyuncusu, cesur kıyafetleri ile nefes kesti
Dünyanın en çekici buz hokeyi oyuncusu, cesur kıyafetleri ile nefes kesti

Sosyal Medya, Instagram, Magazin, Kanada, Medya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dünyanın en çekici buz hokeyi oyuncusu, cesur kıyafetleri ile nefes kesti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • aragorn:
    MAŞALLAH AIRBAG LER SAĞLAM 9 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Bizim bir tanecik hakemimiz vardı hakemlikten diskalifiye olmuştu ona benziyor ama bizimki daha güzel.)))))) 2 0 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    şişirmişte şişirmiş 2 0 Yanıtla
  • Szka788304:
    bundan daha iyisi olamaz 1 0 Yanıtla
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