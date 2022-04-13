Dünyaya ün salan bayılan horozdan üzen haber - Son Dakika
Üye Girişi

Dünyaya ün salan bayılan horozdan üzen haber

13.04.2022 11:47
Dünyaya ün salan bayılan horozdan üzen haber

Denizli'de öterken nefesini yetiştiremeyip düşüp bayıldığını fark eden sahibinin sosyal medyadaki paylaşımı sonrası ünü dünyaya yayılan horoz, yakalandığı solunum yolları hastalığa dayanamayarak öldü.

Denizli'de öterken nefesini yetiştiremeyip düşüp bayıldığını fark eden sahibinin sosyal medyadaki paylaşımı sonrası ünü dünyaya yayılan horoz, yakalandığı solunum yolları hastalığa dayanamayarak öldü.

Denizli'ye yaşayan Okan Gökbudak, küçüklüğünden beri beslediği horozunun öterken nefesini yetiştiremeyip bayılmasını fark etmesinin ardından o anları kayda alarak sosyal medyadan paylaşmıştı. Kısa sürede bir çok insanın dikkatini çeken bayılan horoz, binlerce beğeni alarak paylaşıldı. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) yaptığı haberden sonra ünü dünyaya kadar yayılan horoz, kentin sembolü haline gelmişti. Sahibinin özenle baktığı horoz, kışın bulaşıcı bir hastalık olan ve solunum yoluyla ilgili rahatsızlığa sebebiyet veren CRD hastalığına yakalandı. Tedaviye başlayan sahibi Gökbudak, horozu tedavilere yanıt vermemesinin ardından kaybetti. Dünyaya ünü yayılan horozun telef olduğunu duyan vatandaşlar ise üzüntü yaşadı.

"Denizli'mizin de sembolünü bulaşıcı hastalıkla kaybettik"

Hastalığın kolay kolay tedavisi olmadığını belirten Gökbudak, "Horozun kümeste öterken bayıldığını gördüm. Yurt dışındaki izlenmelerin ardından Çinliler ve Japonlar horozu görmek için yanıma geldiler. Horozum bir kış günü CRD hastalığına yakalandı. Genel olarak bu hastalık kışın oluyor. Kışın hemen hemen birçok horozlarımda yaşanılabiliyor. Bulaşıcı bir hastalık, bulaştığı zaman tedavisi çok zordur. Horozu kaybedebiliyorsunuz. Kimse böyle bayılan bir horozu daha önce görmemiş. Bu özellik Denizli horozlarında mevcuttur. Denizli'mizin de sembolünü bulaşıcı hastalıkla kaybettik. Onun yerine akrabası olan bir horozumu buldum. Onun yokluğunda bunlar idare ediyoruz. Horozumuz çok ünlüydü ve tüm dünyada haberlere çıktı. Nazar veya göz mü değdi bilemedik. Çevremiz dahil bizler çok üzüntü yaşadık" dedi. - DENİZLİ

Dünyaya ün salan bayılan horozdan üzen haber
Dünyaya ün salan bayılan horozdan üzen haber
Dünyaya ün salan bayılan horozdan üzen haber

YORUMLAR
500
Şehrin simgesi olmuştu! Videosu binlerce beğeni alan 'Bahtiyar' isimli horoz öldü Şehrin simgesi olmuştu! Videosu binlerce beğeni alan 'Bahtiyar' isimli horoz öldü Bakkalların veresiye defterlerini silen hayırsever, Ramazan ayında ise faturaları ödüyor Bakkalların veresiye defterlerini silen hayırsever, Ramazan ayında ise faturaları ödüyor Anne ve oğulun hayatını kaybettiği kaza ile ilgili karar çıktı Anne ve oğulun hayatını kaybettiği kaza ile ilgili karar çıktı

İhlas Haber Ajansı, Denizli, Ölü, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Dünyaya ün salan bayılan horozdan üzen haber - Son Dakika


Son Dakika
11:57 Ehliyetsiz sürücü scoterlarıyla yolda ilerleyen genç kızlara çarptı: 17 yaşındaki Ezgi Alya öldü, arkadaşı Şimal tedavi altında
11:54 60 milyonluk mal varlığını eşit bölüşüldü! Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay, tek celsede boşandı
11:50 İYİ Parti çalışma yaptı, Meral Akşener açıkladı: İşte emeklilere verilmesi teklif edilen bayram ikramiyesi
11:47 Son Dakika! Ümitcan Uygun, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı! Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yargılanıyordu
11:39 Fenerbahçe'de İsmail Kartal belirsizliği sürüyor: Ali Koç, teknik heyet dışında bir pozisyon önerecek
11:37 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:35 CHP iddiası: Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kaşıkçı dosyasını devretmeye yanaşmadığı için istifaya zorlandı
11:35 Dolar/TL yeni günde 14,58 seviyelerinde işlem görüyor
11:30 Şehrin simgesi olmuştu! Videosu binlerce beğeni alan "Bahtiyar" isimli horoz öldü
11:20 Öğrencisine "yavrum, kızım, fıstık, öptüm" gibi mesajlar atıyordu! Öğretmene 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 12:02:21. #1.11#
SON DAKİKA: Dünyaya ün salan bayılan horozdan üzen haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement