Dünyayla Benim Aramda'nın Setinden İlk Kareler Yayınlandı - Son Dakika
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Dünyayla Benim Aramda'nın Setinden İlk Kareler Yayınlandı

10.06.2022 00:12
Dünyayla Benim Aramda'nın Setinden İlk Kareler Yayınlandı

14 Haziran'da yayın hayatına başlayacak olan ve açılışıyla eş zamanlı ilk yerli orijinal dizisi 'Kaçış'ı seyirciyle buluşturacak olan Disney+ orijinal yerli içeriklerine bir yenisini daha ekledi. Çok konuşulacak dijital platform, ikinci yerli orijinal dizisi 'Dünyayla Benim Aramda'yı duyurdu.

The Walt Disney Company'nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney+ için heyecanlı bekleyiş sürerken platform, yeni yerli orijinal dizisini açıkladı: 'Dünyayla Benim Aramda'.

Yapımını MF Yapım'ın üstlendiği, Pınar Bulut'un kaleminin Hülya Gezer'in rejisiyle buluştuğu Disney+'ın, geçtiğimiz haftalarda çekimleri başlayan ikinci yerli orijinal dizisi 'Dünyayla Benim Aramda'nın çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Heyecanla beklenen projenin zengin oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Melisa Döngel, Ali Yoğurtçuoğlu ve Zerrin Tekindor bir araya geliyor.

İzleyenlerin kendi hayatlarından birçok duyguyu bulacağı 'Dünyayla Benim Aramda', içindeki boşluğu aşkla doldurmaya çalışan bir kadının, zaman geçtikçe yabancılaşmaya başladığı sevgilisine, ilişkilerini ayakta tutmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve ardından yaşananları anlatıyor. Seyircinin, ilişkilerin insanlar üzerindeki etkilerine ve ilişkiler üzerinden yaşadıkları büyük içsel değişimlere tanıklık edeceği dizi, yakında Disney+'ta yerini alacak.

Çekimleri süren dizinin setinden ilk kareler seyirciyle buluştu. Kareler, dizinin renkli dünyasından ipuçları verirken diziye dair merakı da giderek artırıyor.

Dünyayla Benim Aramda'nın Setinden İlk Kareler Yayınlandı
Dünyayla Benim Aramda'nın Setinden İlk Kareler Yayınlandı
Dünyayla Benim Aramda'nın Setinden İlk Kareler Yayınlandı
Dünyayla Benim Aramda'nın Setinden İlk Kareler Yayınlandı
Dünyayla Benim Aramda'nın Setinden İlk Kareler Yayınlandı

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Kaynak: Snob Magazin

The Walt Disney Company, Pınar Bulut, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dünyayla Benim Aramda'nın Setinden İlk Kareler Yayınlandı - Son Dakika

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