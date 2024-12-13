Durmak bilmiyor: Wanda Nara ve L-Gante romantik tatilde - Son Dakika
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Durmak bilmiyor: Wanda Nara ve L-Gante romantik tatilde

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Galatasaray'ın eski golcüsü Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, 38. yaş gününü kutladıktan sonra 13 yaş genç sevgilisi ve oğullarıyla romantik bir tatile çıktı. Doğum günü partisinde havuza atladığı görüntülerle sosyal medyada büyük ilgi gören Nara, tatil için İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti.

13.12.2024 11:38
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Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ile yaşadığı olaylı ayrılığın ardından sıkça gündeme gelen Wanda Nara, 38. doğum gününü yakın arkadaşları ve sevgilisiyle kutladı.

ROMA'YA GİTTİLER

Havuza atladığı görüntülerle sosyal medyayı sallayan Nara, şimdi de sevgilisi ve oğullarıyla romantik bir tatile çıktı. Partinin ardından tatile çıkan Wanda Nara, L-Gante ve çocuklarıyla birlikte İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti. Çift, Roma sokaklarında romantik anlar yaşayarak sık sık paylaşımda bulundu. Nara, Kolezyum ve Aşk Çeşmesi önünde verdiği pozları "Kalp" emojisiyle takipçileriyle paylaştı.

Durmak bilmiyor: Wanda Nara ve L-Gante romantik tatilde
Durmak bilmiyor: Wanda Nara ve L-Gante romantik tatilde
Durmak bilmiyor: Wanda Nara ve L-Gante romantik tatilde
Durmak bilmiyor: Wanda Nara ve L-Gante romantik tatilde

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Son Dakika Magazin Durmak bilmiyor: Wanda Nara ve L-Gante romantik tatilde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • akif ceylan:
    Bunun haber değeri nedir arkadaş tek derdimiz ne olduğu belli olmayan kadının yaptıklarını hergün hergün okumak mı 12 0 Yanıtla
  • Depeche:
    Çalma kapıyı çalarlar kapini picardii 2 1 Yanıtla
  • Kerim Bayram:
    Bu nasil bir haber kim yaptı bu haberi 1 1 Yanıtla
  • Hakan Ekici:
    En üstteki fotoğrafta ortadaki adam, Icardi'nin Wanda'yı elinden aldığı Maxi Lopez, o da onlarla birlikte demek ki. 1 0 Yanıtla
  • Kerim Bayram:
    yazıklar olsun lan sizee bunu haber diye yazdiniz 1 0 Yanıtla
  • Murat Cetin:
    eski golcüsü demiş senin yapacağın habere sokayım 0 0 Yanıtla
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