Ünlü dizide oynayan Durukan Çelikkaya\'nın eski halinden eser yok

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Eski Bakan\'dan kentsel dönüşüm ile ilgili dikkat çeken çağrı

Gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi ortaya çıktı: Bir de kızları varmış

Dedemin İnsanları, Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı gibi yapımlarda yer alan Durukan Çelikkaya'nın son hali şaşırttı. Son olarak Kanal D'de yayınlanan Annem Ankara dizisinde Burak karakterine can veren Çelikkaya, performansıyla izleyenlerden tam not aldı.

Çelikkaya'nın dizideki oyunculuk performansına yorum yağarken, eski halinden eser kalmaması ile ilgili de yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar oyunculuğuna övgüler dizerken, bazı kullanıcılar da "Ne ara büyüdün" yorumlarında bulundu.

DURUKAN ÇELİKKAYA KİMDİR?

Sinema ve dizi film oyuncusu. 1999, İstanbul doğumlu. Oyunculuğa başladığı 2001 yılında rol aldığı Dedemin İnsanları filmi ile çocuk oyuncu olarak tanınan Durukan Çelikkaya, kariyerine devam ederek Cinayet Masası İstanbul, Kurt Seyit ve Şura, Ferhat ile Şirin, Tozluyaka gibi çeşitli film ve dizilerde yer aldı. Son olarak Annem Ankara dizisinde yer alan oyuncu, yeni projelerde yer almayı sürdürüyor.