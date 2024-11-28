Ünlü dizide oynayan Durukan Çelikkaya'nın eski halinden eser yok - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Ünlü dizide oynayan Durukan Çelikkaya'nın eski halinden eser yok

Geniş Video İzle

Dedemin İnsanları filmiyle hafızalara kazınan Durukan Çelikkaya, son oynadığı dizide parmak ısırtan bir performans sergiliyor. Durukan'ın eski halinden eser kalmaması ise sosyal medyada çok konuşuldu.

28.11.2024 10:23  Güncelleme: 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dedemin İnsanları, Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı gibi yapımlarda yer alan Durukan Çelikkaya'nın son hali şaşırttı. Son olarak Kanal D'de yayınlanan Annem Ankara dizisinde Burak karakterine can veren Çelikkaya, performansıyla izleyenlerden tam not aldı.

Çelikkaya'nın dizideki oyunculuk performansına yorum yağarken, eski halinden eser kalmaması ile ilgili de yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar oyunculuğuna övgüler dizerken, bazı kullanıcılar da "Ne ara büyüdün" yorumlarında bulundu.

Ünlü dizide oynuyor! Durukan Çelikkaya'nın eski halinden eser yok

DURUKAN ÇELİKKAYA KİMDİR?

Sinema ve dizi film oyuncusu. 1999, İstanbul doğumlu. Oyunculuğa başladığı 2001 yılında rol aldığı Dedemin İnsanları filmi ile çocuk oyuncu olarak tanınan Durukan Çelikkaya, kariyerine devam ederek Cinayet Masası İstanbul, Kurt Seyit ve Şura, Ferhat ile Şirin, Tozluyaka gibi çeşitli film ve dizilerde yer aldı. Son olarak Annem Ankara dizisinde yer alan oyuncu, yeni projelerde yer almayı sürdürüyor.

Ünlü dizide oynayan Durukan Çelikkaya\'nın eski halinden eser yok

Sosyal Medya, Magazin, Ünlüler, 3-sayfa, Yaşam, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü dizide oynayan Durukan Çelikkaya'nın eski halinden eser yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Aytan Akın:
    2011 yılı 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
11:34 İstanbul’a ne zaman kar yağacak Canlı yayında tarih verildi İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Canlı yayında tarih verildi
11:12 Muhabirlere görüntü yasağı Meclis’i fena karıştırdı Muhabirlere görüntü yasağı Meclis'i fena karıştırdı
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
10:12 Halep’te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi
16:23 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’tan ilk açıklama: Artık kulübün siyasetinden sorumlu olacağım Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan ilk açıklama: Artık kulübün siyasetinden sorumlu olacağım
16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
15:57 İngiltere’de PKK operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı İngiltere'de PKK operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı
15:56 RTÜK, Acun Ilıcalı’nın kanallarına yasadışı bahis reklamından ceza verdi RTÜK, Acun Ilıcalı'nın kanallarına yasadışı bahis reklamından ceza verdi
15:55 Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın istifası sonrası Sergen Yalçın sesleri yükseliyor Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası Sergen Yalçın sesleri yükseliyor
15:54 Yakaladığı horoz “anne“ diye bağırınca kesmekten vazgeçti Yakaladığı horoz "anne" diye bağırınca kesmekten vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 12:02:21. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü dizide oynayan Durukan Çelikkaya'nın eski halinden eser yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.