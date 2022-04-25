Ebru Akel... İKİNCİ KEZ NİKAH MASASI'NA OTURACAK MI? - Son Dakika
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Ebru Akel... İKİNCİ KEZ NİKAH MASASI'NA OTURACAK MI?

25.04.2022 07:44
Ebru Akel... İKİNCİ KEZ NİKAH MASASI'NA OTURACAK MI?

Ebru Akel, bir süredir birlikte olduğu Op. Dr. Melih Gündüz'den geçtiğimiz günlerde evlenme teklifi aldı. Ancak teklifi hemen kabul etmedi.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre;

İlk eşi ve oğlunun babası Özer Sancak'tan 2 yıl önce boşanan Ebru Akel sevgilisinden biraz zaman istedi.

Kaynak: Magazinkolik
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Son Dakika Magazin Ebru Akel... İKİNCİ KEZ NİKAH MASASI'NA OTURACAK MI? - Son Dakika

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