Ebru Gündeş'in Yeni Aşkıyla İlgili Şok Eden Bahar Candan Gerçeği - Son Dakika
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Ebru Gündeş'in Yeni Aşkıyla İlgili Şok Eden Bahar Candan Gerçeği

26.02.2022 12:51
Ebru Gündeş'in Yeni Aşkıyla İlgili Şok Eden Bahar Candan Gerçeği

Reza Zarrab'dan boşanan Ebru Gündeş'in, genç iş adamı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bu iddia sonrası Bahar Candan'dan bomba bir itiraf geldi. İşte detaylar...

48 yaşındaki Ebru Gündeş'in, 28 yaşındaki Kuzey Iraklı iş adamı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

'Al Sana Haber' yorumcularından Bahar Candan, Ebru Gündeş'in yeni bir aşka yelken açması sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

"BENDEN AYRILDIĞI İÇİN KENDİNE KIZARDI"

İş insanı Rassan Khoshnaw' ın ekrana yansıyan görüntüsünü gören Bahar Candan "Yalnız şu haberdeki adam benim şu halimi görse benden ayrıldığı için kendine kızardı" deyince stüdyodakiler şaşkına döndü.

Seyhan Soylu, "Ebru Gündeş' in yeni sevgilisi mi? Aaa bu senin eski sevgilin. Bombaya bak " diyerek şaşkınlığını ifade etti.

"SIRILSIKLAM AŞIK OLMUŞTU"

Sözlerini sürdüren Soylu, "Bu kişi Bahar'ın yaklaşık 1 sene sırılsıklam aşık olmuş olduğu biriydi. Bana resimlerini falan hep gösterirdi. Ebru Gündeş bunu daha önce Günel' e de yaptı." dedi.

"BU İLİŞKİYE ALINMADIM"

Soylu'ya yanıt veren Bahar Candan, "Hayır hiç ilgisi yok. Ben zaten kendimi Ebru Gündeş'in gençliğine benzetiyorum. Genç olmak her zaman bir adım önde olmaktır. Herhalde bir 50-60 yaşına gelsem Ebru Gündeş olurum. Ben hiç alınmadım. Benim açımdan bir şey yok" dedi.

Bahar Candan, "Bu arada, benim şu andaki erkek arkadaşım da Erbil'li olduğu için bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum." şeklinde konuştu.

BAHAR CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kendisini de ünlü yapan İşte Benim Stilim ile adını duyuran Nihal Candan'ın kardeşidir. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde sürdürüyor.

Rassan Khoshnaw Kimdir?

Rassan Khoshnaw 31 yaşındadır. Rassan Khoshnaw'un Irak'lı iş adamı olduğu öğrenildi. Irak'ta inşaat, pazarlama, distribütörlük gibi sekörlerde faaliyet gösterdiği öğrenildi. Iraklı iş adamının şimdidelerde dijital sosyal medya yatırımlarına yöneldiği öğrenildi. Rassan Khoshnaw'un daha önce de Cansu Taşkın ve Selin Ciğerci ile adının aşk dedikodularına karıştığı iddia ediliyor.

Ebru Gündeş'in Yeni Aşkıyla İlgili Şok Eden Bahar Candan Gerçeği
Ebru Gündeş'in Yeni Aşkıyla İlgili Şok Eden Bahar Candan Gerçeği
Ebru Gündeş'in Yeni Aşkıyla İlgili Şok Eden Bahar Candan Gerçeği
Ebru Gündeş'in Yeni Aşkıyla İlgili Şok Eden Bahar Candan Gerçeği
Ebru Gündeş'in Yeni Aşkıyla İlgili Şok Eden Bahar Candan Gerçeği
Ebru Gündeş'in Yeni Aşkıyla İlgili Şok Eden Bahar Candan Gerçeği

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ebru Gündeş'in Yeni Aşkıyla İlgili Şok Eden Bahar Candan Gerçeği - Son Dakika


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