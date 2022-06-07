Ebru Gündeş'in aşk yaşadığı Iraklı iş insanı sevgilisiyle ilk fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika
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Ebru Gündeş'in aşk yaşadığı Iraklı iş insanı sevgilisiyle ilk fotoğrafı ortaya çıktı

07.06.2022 10:06
Ebru Gündeş'in aşk yaşadığı Iraklı iş insanı sevgilisiyle ilk fotoğrafı ortaya çıktı

Reza Zarrab'la evliliğini ihanet gerekçesiyle bitiren Ebru Gündeş, yeni bir aşka yelken açtı. Şarkıcının bir süredir birlikte olduğu iddia edilen Kuzey Iraklı genç iş insanıyla Rassan Khoshnaw ile samimi bir fotoğrafı da basına sızdı.

Başarılı şarkıcı Ebru Gündeş, geçtiğimiz sene bir çocuğunun babası Reza Zarrab ile 11 yıllık evliliğini bitirdi. Özel hayatını her zaman basından uzak tutmaya çalışan Gündeş, gönlünü bir iş insanına kaptırdı.

YENİ AŞKIYLA İLK POZ

Ebru Gündeş'in Kuzey Iraklı genç işadamı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddia edildi. Uzun zamandır hayatını kimseye almayan ünlü şarkıcının yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş çektirdiği bir fotoğrafı da Badess News isimli Instagram hesabı tarafından yayınlandı. Gündeş'in yeni ilişkisi hakkında açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.

Ebru Gündeş'in aşk yaşadığı Iraklı iş insanı sevgilisiyle ilk fotoğrafı ortaya çıktı
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Ebru Gündeş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebru Gündeş'in aşk yaşadığı Iraklı iş insanı sevgilisiyle ilk fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika


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