Ebru Gündeş'in ilişkisinde yeni detaylar! 19 yaş küçük aşkı, karşı villasına taşınmış - Son Dakika
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Ebru Gündeş'in ilişkisinde yeni detaylar! 19 yaş küçük aşkı, karşı villasına taşınmış

07.06.2022 11:51

2021 yılında 11 yıllık evliliğini bitiren Ebru Gündeş, Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşamaya başladı. Gündeş'in sevgilisinin kendisinden 19 yaş küçük olduğu ve birbirlerine daha yakın olmak için aynı siteye taşındığı öğrenildi.

Güçlü sesi ve şarkılarıyla Türk müziğine damga vuran Ebru Gündeş, geçtiğimiz sene bir çocuğunun babası Reza Zarrab ile 11 yıllık evliliğini noktaladı. Özel hayatıyla gündeme gelmeyi tercih etmeyen şarkıcının yeni bir aşka yelken açtı.

ARALARINDA 19 YAŞ FARK VAR

47 yaşındaki Ebru Gündeş, gönlünü 28 yaşındaki Kuzey Iraklı genç işadamı Rassan Khoshnaw'a kaptırdı. 2. Sayfa programında yer alan habere göre; genç insanı, bir süredir Ebru Gündeş'i yakın markaja alarak yalnız bırakmıyor. Gündeş'e karşı çok tutkulu bir aşk hisseden Khoshnaw, şarkıcıya yakın olmak için oturduğu villanın karşısına taşındı. Genç ismin, Gündeş'e "Her gün yanında olacağım ve seni bırakmayacağım" dediği de ileri sürüldü.

YENİ AŞKTAN İLK POZ

Geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlayan çiftin ilişkileri basına sızmış ancak taraflar sessiz kalmayı tercih etmişti. Çiçeği burnunda çiftin bugün ilk pozları ortaya çıktı.

Ebru Gündeş'in ilişkisinde yeni detaylar! 19 yaş küçük aşkı, karşı villasına taşınmış
Ebru Gündeş'in ilişkisinde yeni detaylar! 19 yaş küçük aşkı, karşı villasına taşınmış
Ebru Gündeş'in ilişkisinde yeni detaylar! 19 yaş küçük aşkı, karşı villasına taşınmış
Ebru Gündeş yeni aşka yelken açtı! İşte Kuzey Iraklı iş insanı sevgilisiyle ilk fotoğrafı
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Ebru Gündeş yeni aşka yelken açtı! İşte Kuzey Iraklı iş insanı sevgilisiyle ilk fotoğrafı Ebru Gündeş yeni aşka yelken açtı! İşte Kuzey Iraklı iş insanı sevgilisiyle ilk fotoğrafı

Ebru Gündeş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebru Gündeş'in ilişkisinde yeni detaylar! 19 yaş küçük aşkı, karşı villasına taşınmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ebru Gündeş'in ilişkisinde yeni detaylar! 19 yaş küçük aşkı, karşı villasına taşınmış - Son Dakika
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