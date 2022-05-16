Ebru Gündeş Yeni Çiftin Mutluluğuna Ortak Oldu - Son Dakika
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Ebru Gündeş Yeni Çiftin Mutluluğuna Ortak Oldu

16.05.2022 18:49
Ebru Gündeş Yeni Çiftin Mutluluğuna Ortak Oldu

Kadıoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İsmet-Hülya Kadıoğlu çiftinin oğlu Onur Can, Konyalı iş insanı Yavuz-Aynur Hantumanlı çiftinin kızı Esma Nur ile önceki akşam Wyndham Grand İstanbul Levent'te gerçekleşen nikah ve düğün töreniyle bir ömür boyu mutluluğa evet dediler.

Çiftin nikahını Başakşehir Belediyesi memurunun kıydığı törenin nikah şahitliğini ise Yaren Karatepe, Tolga Kadıoğlu ve Ahmet Durmuş yaptı. İş dünyasından da çok sayıda ismin katıldığı gecede misafirler çiftin mutluluğuna ortak oldular. Melike Öcalan ve Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği törende Canan Enderson, Tarık Sezer ve Orkestrası müzik dinletisiyle misafirlere keyifli anlar yaşattı. Çift ve tüm misafirler Ebru Gündeş'in muhteşem sahnesiyle gece boyunca gönüllerince eğlendiler.

Levent'te gerçekleşen görkemli düğünde Vakko gelinlik tercih eden Esma Nur Kadıoğlu'nun güzellik ve zarafetini eşi Onur Can Kadıoğlu Tween marka damatlıkla tamamladı. Genç çift balayı için İtalya'yı tercih edecek. Organizasyonunu Arsevi Yeter'in gerçekleştirdiği düğün töreninin müziğini de aranjör ve besteci Murat Yeter çifte düğün hediyesi olarak yaptı.

Ebru Gündeş Yeni Çiftin Mutluluğuna Ortak Oldu
Ebru Gündeş Yeni Çiftin Mutluluğuna Ortak Oldu

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Ebru Gündeş, Kadıoğlu, Evlilik, Düğün, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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