Ebru Gündeş Yuva mı Yıkıyor? Boşanmaya Zorluyormuş! - Son Dakika

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş hakkında ortaya atılan iddiaya göre evli iş adamı Murat Özdemir 'le yeni bir ilişkiye başladı. Murat Özdemir'in Ebru Gündeş için Selin Kabaklı'ya boşanma davası açtığı ve anlaşmalı boşanma için baskı yaptığı iddia edildi.

Reza Zarrab ile boşandıktan sonra sürpriz isimlerle anılmaya başlayan ve son dönemde aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Gündeş'in Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Ortaya atılan yeni aşk iddiasına göre ise Ebru Gündeş, evli iş adamı Murat Özdemir'le yeni bir ilişkiye başladı. Murat Özdemir'in Ebru Gündeş için Selin Kabaklı'ya boşanma davası açtığı ve anlaşmalı boşanma için baskı yaptığı öğrenildi.