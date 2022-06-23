Ebru Şahin'den Düğün Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Ebru Şahin'den Düğün Açıklaması

23.06.2022 23:21
Ebru Şahin'den Düğün Açıklaması

Önümüzdeki günlerde Çeşme'de milli basketbolcu Cedi Osman ile nikah masasına oturacak olan Ebru Şahin, Nişantaşı'nda Snob Magazin objektiflerine yansıdı.

atv'de yayınlanan Destan dizisinde Akkız rolüne hayat veren oyuncu Ebru Şahin ile NBA oyuncusu milli basketbolcu Cedi Osman'ı düğün heyecanı sardı.

Ebru Şahin, Nişantaşı'nda Snob Magazin objektiflerine takıldı. İki arkadaşıyla birlikte düğün alışverişine çıkan Şahin, kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Giyim tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu, Amerika'da düğün yapılacak haberleri hakkında "Biz de gazetelerde gördük bu haberi. Düğünümüz Türkiye'de olacak." dedi.

Düğün için gün saymaya başlayan Şahin,"Tüm hazırlıkları halettik sayılır. Eksik olan ufak tefek şeyleri tamamlıyoruz." diyerek alışverişlerine kaldığı yerden devam etti.

Bu arada Ebru Şahin'in kapli tek taş yüzüğü ilk kez objektiflere yansıdı.

Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın 7 Temmuz'da aşklarının başladığı Çeşme'de düğün yapacakları öğrenildi.

YORUMLAR
500
Eşinden Boşanmıştı... Ünlü Oyuncu Böyle Görüntülendi Eşinden Boşanmıştı... Ünlü Oyuncu Böyle Görüntülendi
Kaynak: Snob Magazin

Cedi Osman, Ebru Şahin, Nişantaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebru Şahin'den Düğün Açıklaması - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
23:19 Eşiyle boşanma aşamasında olan damat, kayınpederini önce arabayla ezdi, daha sonra pompalı tüfekle vurdu
23:13 Marmaris'te orman yangınını çıkaran şahsın sorgudaki ilk ifadesi ortaya çıktı
22:45 Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni tutuklandı
22:34 Avrupa Birliği'ne üye olan 27 ülkenin liderleri Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini onayladı
22:04 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Memur ve emekli maaşlarına temmuzda yüzde 40 artış öngörüyoruz
21:32 "DADD Ralli Karadeniz 2022" başlıyor! 60 kişilik denizci start verecek
21:23 Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının yasal olduğunu söyledi
20:37 Şişli'de rehin alınan genç kız, pencereden servis elemanına yaptığı el kol hareketleriyle kurtuldu
20:01 Hayvanlarını otlatmak isteyen kadın, ineği ile birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandı
18:52 Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 23:27:47. #1.12#
SON DAKİKA: Ebru Şahin'den Düğün Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement