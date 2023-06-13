Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş lüks arabasını verdi hapisten kurtuldu - Son Dakika
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Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş lüks arabasını verdi hapisten kurtuldu

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş lüks arabasını verdi hapisten kurtuldu

13.06.2023 14:43

Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi iş adamı Uğur Akkuş, dolandırıcılık şikayeti üzerine İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Adliyede yaklaşık 4 saat kalan Akkuş'un karşı tarafa 500 bin dolar karşılığında 'Bentley' marka lüks otomobilini verdiği ve müştekinin böylece şikayetinden vazgeçtiği öne sürüldü.

Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi iş adamı Uğur Akkuş, dolandırıcılık iddiasıyla İstanbul'da Havalimanında gözaltına alınmıştı. Ö.A. isimli şahsın Akkuş'un Şişli'de bulunan bir AVM'deki ofisine 500 bin dolarını kripto paraya çevirtmek için gittiği ve parayı Uğur Akkuş'a teslim ettiği, Akkuş'un parayı ofiste güvenlik olarak çalışan E.E. ve yine aynı ofiste çalışan Feyza B.Y. isimli şahıslara verdiği ileri sürülmüştü. Dolandırıldığını iddia eden Ö.A., şahısların paraları bankaya yatıracakları bahanesiyle ofisten ayrıldıklarını ileri sürerek şikayetçi olmuştu.

Olaydan sonra gittiği Fransa'dan dönen Akkuş, İstanbul'da havalimanında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüpheliler ise ikametlerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Zararın giderilmesi üzerine serbest bırakılmıştı

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Akkuş, müşteki Ö.A.'nın zararının giderilmesi ve şikayetini geri alması üzerine serbest bırakıldı.

Uğur Akkuş'un 'Bentley' marka aracını karşı tarafa verdiği iddia edildi

Uğur Akkuş'un "Bentley" marka otomobilini verdiği iddia edildi

Adliyede yaklaşık 4 saat kalan Akkuş ve iki çalışanı karşı tarafla anlaşarak şikayetleri çekmesi karşılığında şikayetçi Ö.A'ya milyonluk "Bentley" marka aracını verdiği iddia edildi. Ö.A.'nün aldığı lüks otomobil karşılığında şikayetini geri çekti öne sürüldü.

Akkuş'un adliyeden çıkarken kendisinden şikayetçi olanın akrabalarıyla tokalaştığı görüldü. Aralarında geçen kısa konuşmanın ardından Uğur Akkuş avukatlarıyla birlikte adliyeden ayrılırken Ö.A'nın akrabaları Akkuş'tan aldıkları öne sürülen 'Bentley' marka lüks araçla adliyeden ayrıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Magazin Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş lüks arabasını verdi hapisten kurtuldu - Son Dakika


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