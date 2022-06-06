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Faruk Tekin, Ebru Yaşar, İstanbul, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Ebru Yaşar Hemşerisi ve Adaşının Düğününde Sahneye Çıktı - Son Dakika

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