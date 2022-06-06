Ebru Yaşar Hemşerisi ve Adaşının Düğününde Sahneye Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Ebru Yaşar Hemşerisi ve Adaşının Düğününde Sahneye Çıktı

06.06.2022 12:12
Ebru Yaşar Hemşerisi ve Adaşının Düğününde Sahneye Çıktı

Spor Dünyası Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı ve Picnic&Co. markasının kurucusu Ebru İpek ile Azertürk Group Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Tekin evlendi. Düğünde sahneye Ebru Yaşar çıktı.

İstanbul dün akşam görkemli bir düğüne ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Pakistan ve Çin gibi ülkelerden de gelen davetliler, Ruffles Hotel'de buluştu. Uluslararası ekonomi zirvesini andıran törende; Spor Dünyası Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı ve Picnic&Co. markasının kurucusu Ebru İpek ile Azertürk Group Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Tekin evlendi. Yaklaşık 1.000 davetlinin katıldığı düğünde sahneye Ebru Yaşar çıktı. Gelin gibi Ağrılı olan Ebru Yaşar, "Bugün hem sevgili hemşehrim hem de adaşım olan sevgili Ebru evleniyor. Damadımız da Artvinli. Düğünler en unutulmaz anlardır. Gelin ve damada bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Allah mesut etsin" dedi.

Düğünde iş insanlarından oluşan 15 nikah şahidi vardı. Gelin Ebru İpek, düğünde Zuhair Murad imzalı gelinliğiyle göz kamaştırdı. Damat ise Bagozza marka smokin tercih etti. Çift balayı için Uzak Doğu'yu tercih etti. Çiçeği burnunda çift Bangkok ve Koh Samui adasında otantik bir balayı yapacak.

Ebru Yaşar Hemşerisi ve Adaşının Düğününde Sahneye Çıktı
Ebru Yaşar Hemşerisi ve Adaşının Düğününde Sahneye Çıktı
Ebru Yaşar Hemşerisi ve Adaşının Düğününde Sahneye Çıktı
Ebru Yaşar Hemşerisi ve Adaşının Düğününde Sahneye Çıktı
Ebru Yaşar Hemşerisi ve Adaşının Düğününde Sahneye Çıktı

YORUMLAR
500
Badıllı Derneği'nden örnek kan bağışı kampanyası Badıllı Derneği'nden örnek kan bağışı kampanyası İstanbul'da 1685 Kaçak Göçmen Yakalandı İstanbul'da 1685 Kaçak Göçmen Yakalandı
Kaynak: Snob Magazin

Faruk Tekin, Ebru Yaşar, İstanbul, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebru Yaşar Hemşerisi ve Adaşının Düğününde Sahneye Çıktı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
14:07 Zincir markette skandal olay! Pastane dolabına giren fare kurabiyelerle karnını doyurdu
13:59 Bunalıma giren kadın balkonda yaktığı ateşin yanında oturup itfaiye ekiplerine alkol ikram etti
13:56 İYİ Partili Usta'nın İsmailağa Cemaati lideri Ustaosmanoğlu'na dilediği "şifa" mesajı gündem oldu!
13:36 Dolar ve euro yılın en yüksek seviyelerini gördü!
13:26 Erdoğan 3600 ek gösterge çalışmasının ayrıntılarını açıklayacak! İşte yapılması beklenen zam oranı
13:06 Galatasaraylı Marcao nikah tazeledi! Doğum gününde hayalini gerçekleştirdi
12:58 Genç kadının canlı yayında yaptığı itiraf, stüdyoyu buz kestirdi: Yanlışlıkla köpeğimin spermini yuttum
12:54 Oyuncu Demet Evgar, doğuma az bir süre kala karnı burnunda fotoğraflarını paylaştı
12:36 Katil kuş, köy halkına hayatı zindan etti! Özellikle sarışın kadınlara saldırıyor
12:33 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan eski oyuncusunu kadroya katmak istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 14:16:29. #1.12#
SON DAKİKA: Ebru Yaşar Hemşerisi ve Adaşının Düğününde Sahneye Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement