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ECE ERKEN'İN EŞİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ? ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ESKİ EŞİ BENAN KOCADERELİ NE DEDİ? - Son Dakika

ECE ERKEN'İN EŞİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ? ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ESKİ EŞİ BENAN KOCADERELİ NE DEDİ?

27.01.2022 13:19
ECE ERKEN'İN EŞİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ? ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ESKİ EŞİ BENAN KOCADERELİ NE DEDİ?

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşiköy'de bir balıkçıda silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Beşiktaş eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, neden öldü? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli ne dedi? İşte ayrıntılar...

Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak 2022'de İstanbul Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında 00.30 sıralarında silahlı saldırıya uğradı ve kimliği belirsiz kişiler tarafından 7 el ateş açıldığı aktarıldı. Olay yerinde ilk müdalesi yapıldı ancak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti.

Olay sonrası soruşturma başlatıldı. Acı olayın ardından geçen yıl Ece Erken ile dünya evine giren Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli de merak konusu oldu. İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken ve Benan Kocadereli hakkında merak edilenler...

BENAN KOCADERELİ KİMDİR, MESLEĞİ NEDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nın eski eşi Benan Kocadereli, 2020 yılında yaptığı açıklamada, "İhanete kadar çok mutlu bir yuvamız vardı" demişti.

Benan Kocadereli eski eşi ile henüz evliyken birlikte olduğunu öne sürdüğü Ece Erken'in oturduğu evin önüne gelerek aracının sağ ve sol aynasını kırdığını belirterek ünlü sunucuya, 10 bin TL maddi tazminat 100 bin TL de manevi tazminat talebinde bulunarak dava açmıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde önceki gün görülen davaya, Benan Kocadereli ve Ece Erken katılmamıştı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yönetcisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak 2022'de İstanbul Yeşilköy'de hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de doğdu. Avukatlık yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok büyük firmanın hukuk danışmanlığını yürtüyordu. Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken ile 28 Haziran 2021 tarihinde Bodrum'da sade bir nikahla dünaevine girmişti. Dün akşam Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı sunucu hayatını kaybtti. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ece Erken kimdir?

11 Mayıs 1978'de Çorlu'da dünyaya gelen Ece Erken sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı.

Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te kariyerine devam ettikten sonra İstanbul'a gelerek Kral TV'de işe başladı. Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştıktan sonra Star Tv'de televizyonculuğa adım attı.

Çeşitli kanallarda Mavi Şeker, Enbeyaz Geceler, Hayata Gülerken, Tatlım Benim gibi programlar yaptı.

2000 yılında "Nilgün" dizisinde başrolde oynadı. "Lise Defteri "adlı dizide Nil rolüne hayat verdi.

Ece Erken, 1 Eylül 2008 tarihinde Tuncer Öztarhan'la evlendi. 2009'da boşandılar. 24 Haziran 2014 tarihinde Serkan Uçar ile İzmir'de evlendi. 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu. 22 Ekim 2015 tarihinde boşandı.

Ece Erken ve uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendiğini 28 Haziran 2021 tarihinde yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

ECE ERKEN'İN EŞİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ? ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ESKİ EŞİ BENAN KOCADERELİ NE DEDİ?
ECE ERKEN'İN EŞİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ? ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ESKİ EŞİ BENAN KOCADERELİ NE DEDİ?
ECE ERKEN'İN EŞİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ? ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ESKİ EŞİ BENAN KOCADERELİ NE DEDİ?

YORUMLAR
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, İstanbul, Beşiktaş, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin ECE ERKEN'İN EŞİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ? ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ESKİ EŞİ BENAN KOCADERELİ NE DEDİ? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: ECE ERKEN'İN EŞİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ? ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ESKİ EŞİ BENAN KOCADERELİ NE DEDİ? - Son Dakika
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