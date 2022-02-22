Üye Girişi
Ece Erken Hakkında Konuşamayacaklar - Son Dakika

Ece Erken Hakkında Konuşamayacaklar

22.02.2022 11:44
Ece Erken Hakkında Konuşamayacaklar

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından yaptıkları yorumlarla itibarını zedelediklerini belirterek Nihat Doğan ile Seyhan Soylu'dan şikayetçi oldu.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen ay uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Erken, sunucusu oldukları programda kendisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Seyhan Soylu ve şarkıcı Nihat Doğan savcılığa şikayet etti. Erken ayrıca Aile Mahkemesi'ne başvurarak korunma talebinde bulundu. Dilekçedeki iddialara göre; iki isim programda "Ece Erken aileye uğursuz geldi", "Şafak eşinden boşanmasaydı bu karabulutlar gelmeyebilir miydi?", "Ece olayı biliyor", "Ece'nin yaşadığı acı, geçmişte yaptığı hatayı meşrulaştırmaz" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Mahkeme, Soylu ile Doğan'ın 1 ay süreyle Erken'e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

YORUMLAR
500
Ece Erken Hakkında Konuşamayacaklar Ece Erken Hakkında Konuşamayacaklar

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Seyhan Soylu, Nihat Doğan, Ece Erken, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ece Erken Hakkında Konuşamayacaklar - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
11:46 Tarkan'ın "Geççek" şarkısına Devlet Bahçeli'den şaşırtan yorum: Elbet geçecek, sorunlar bitecek, salgın geçecek, dertler bitecektir
11:44 Rusya-Ukrayna kriziyle kripto parada 100 milyar dolar buhar oldu
11:43 Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanıdı! Sosyal medyada "Ardahan elden gidiyor" paylaşımları yer aldı
11:33 Alpaslan Öztürk'ün paylaştığı fotoğraf herkesi çıldırttı! Sosyal medya yıkıldı
11:32 Kadın cinayetlerine çözüm için "idam" isteyen Bahçeli, Tarkan'ın şarkısını da "kumpas" olarak niteledi!
11:29 Dünya basını Ukrayna'nın kararı için: Putin kan dökülecek dedi ve savaşın yolunu açtı
11:19 Altın fiyatları son iki ayın zirvesini gördü: 845 TL
11:19 Ukrayna-Rusya gerilimi doları fırlattı: 13,76
11:16 Rusya ile Ukrayna savaşırsa, Türkiye'de ekmek fiyatları fırlayacak! Uzmanlar: 5 TL'yi geçebilir!
23:10 Engelli kızı alıkoymuştu, öperken kameraya çekti, şimdi ise inkar ediyor
Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 11:52:17. #1.12#
SON DAKİKA: Ece Erken Hakkında Konuşamayacaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement