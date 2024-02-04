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Ece Erken, Tehdit Eden Hayranı Erdal Çınar'ın Kapısına Dayandığını İddia Etti - Son Dakika
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Ece Erken, Tehdit Eden Hayranı Erdal Çınar'ın Kapısına Dayandığını İddia Etti

Ece Erken, Tehdit Eden Hayranı Erdal Çınar\'ın Kapısına Dayandığını İddia Etti

Ece Erken, cep telefonundan tehdit mesajları atan ve kendisini ve merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu tehdit ettiğini iddia ettiği takıntılı hayranı Erdal Çınar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Erken, bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Çınar'ın kapısına dayandığını açıkladı ve neden hala dışarıda olduğunu sorguladı. Ayrıca, Çınar'ın annesine gönderdiği notları da emniyete bildirerek tehditlerini paylaştı. Erken, bu varlığı görenleri emniyete bildirmeleri konusunda uyardı.

04.02.2024 20:12  Güncelleme: 20:13
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Ece Erken cep telefonundan mesaj atarak kendisini ve merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu tehdit ettiğini ileri sürdüğü takıntılı hayranı Erdal Çınar hakkında daha önce suç duyurusunda bulunmuştu.

Ekim 2021'de görülen duruşmaya şikayetçi Ece Erken ve tutuksuz sanık katılmış, Çınar hakkında iddianame düzenlenmişti.

Geçen yıl mahkemenin verdiği kararı duyuran Erken, "Yıllardır peşimdeki sapık Erdal Çınar'a Şafak'ın açtığı ve değerli avukatım Helin Ballıkaya'nın dahil olduğu mahkeme bugün sonuçlanmış ve mahkeme Erdal'ın akıl hastanesine yatırılmasına karar vermiş. Allah razı olsun. Şafak'ın en istediği şeydi" ifadelerini kullanmıştı.

"NASIL KAPIMIN ÖNÜNE KADAR GELEBİLİYOR?"

Ece Erken bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu. Erken, Erdal Çınar'ın kapısına dayandığını açıkladı.

Erken, "Bu şahıs nasıl benim kapımın önüne kadar gelebiliyor? Neden hala dışarıda? Şizofreni teşhisi konup neden tedavi görmüyor?" diyerek isyan etti.

Ece Erken, Tehdit Eden Hayranı Erdal Çınar'ın Kapısına Dayandığını İddia Etti

Erdal Çınar'ın annesine gönderdiği notları da emniyeti etiketleyerek paylaşan Ece Erken, "Erdal Çınar beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor. Suç duyurusunda bulunduk. Akıl hastanesinden çıkmış ne yapmasını bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Ece Erken, Tehdit Eden Hayranı Erdal Çınar'ın Kapısına Dayandığını İddia Etti

"BU VARLIĞI GÖRENLER EMNİYETE BİLDİRSİN"

Ece Erken bir sonraki paylaşımında da "Erdal Çınar isimli bu varlığı görenler lütfen emniyete bildirsin" dedi.

Ece Erken, Tehdit Eden Hayranı Erdal Çınar'ın Kapısına Dayandığını İddia Etti

Kaynak: Magazinkolik

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