Ece Seçkin... SAHNEDE TELEFON FIRLATTILAR! - Son Dakika

Ece Seçkin... SAHNEDE TELEFON FIRLATTILAR!

Ece Seçkin... SAHNEDE TELEFON FIRLATTILAR!
Son Güncelleme: 01.08.2022 15:17

Ece Seçkin Bursa konserinde sahnedeyken telefon fırlatılmak suretiyle saldırıya uğradı.

Genç şarkıcı daha sonra boynunun morarmış halini de paylaşarak "Refleksle kolumu kaldırmasam gözüm çıkmıştı. TikTok uğruna gerçekten iğrenç bir akım başlatılmış" dedi.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in Bursa konseri zehir oldu. Genç şarkıcı sahnedeyken telefonla saldırıya uğradı.

TELEFON FIRTLATTILAR

Ece Seçkin Bursa konserine gayet güzel başladı. Art arda sevilen şarkılarını seslendiren güzel şarkıcı kalabalığın içinden fırlatılan telefonla neye uğradığını şaşırdı.

Ece Seçkin... SAHNEDE TELEFON FIRLATTILAR!

İSYAN ETTİ

Konseri durduran Seçkin çok sinirlendi ve "Ne oluyor?

Buna değer mi bu kadar adam burada eğleniyoruz sahneye telefon fırlatıp kulağımı delmenize değer mi?

İki tane TikTok videosu için" diyerek isyan etti.

Ece Seçkin... SAHNEDE TELEFON FIRLATTILAR!

"SAĞ KOLUMU KALDIRMASAYDIM GÖZÜM ÇIKMIŞTI"

Ece Seçkin daha sonra ise aldığı darbeyle morarmış boynunu paylaşarak

"Bu kadar çok eğlendiği için sahneye telefonunu fırlatan arkadaşım mesajım sana; değer mi?

Sahneye fırlatılan telefonla ilk kim video çekti bilmiyorum ama TikTok uğruna gerçekten berbat bir akım başlatılmış. Konserde zaten onca polis, zabıta ve kişisel önlemlerimizle korunuyoruz. Ama hiç kimse sizin 1o metreden hızla fırlattığınız telefonlarınızdan hızlı değil diye düşünüyorum. Eğer bu akşam o refleksle sağ kolumu kaldırmasaydım gözüm çıkmıştı" dedi.

Kaynak: Magazinkolik

Ece Seçkin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ece Seçkin... SAHNEDE TELEFON FIRLATTILAR! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ece Seçkin... SAHNEDE TELEFON FIRLATTILAR! - Son Dakika
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