Takvim'de yer alan habere göre; Eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanmaya hazırlanan Danilo Zanna'nın, Yasak Elma'nın 'Yıldız'ı Eda Ece ile yakın arkadaş oldukları ve ikilinin sık sık bir araya geldikleri iddia edildi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Çıkan haberlerin ardından oyuncu Eda Ece isyan etti. 2016 yılında bir filmde rol aldıklarını söyleyen ünlü oyuncu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

2016 yılında beraber aynı filmde rol aldığım iş arkadaşım gayet iyi bir insan olan Danilo'yu Film seti bittiğinden beri hiç görmedim. Ortada gezen "sık sık görüşüyorlar" haberlerini şikayet ettim. Bir de tweet atayım. Şu yalan haberi işini ne olur yapmayın ya. Ne kadar gereksiz… İnsanı mesleğinden soğutuyorlar.

"ÇOK AYIP YA!"

Oyuncusun diye tanınıyorsun ünlüsün, bu yüzden her türlü yalan Haber başına gelebilir! Sette sahne oynarken bir anda haberin çıkar… Sonra sen açıklama yapmak, avukata iletmek zorunda kalıyorsun işinin gücünün arasında. Ayıp bu ya düpedüz, habercilik değil.

"İNSANLARI KANDIRMAK DAHA ZOR"

Sosyal medya iyi ki var, bu çağda insanları kandırmak daha zor. Dünya değişiyor, gelişiyor, yalan haber işi umarım sona erer. İşinin iyisi, saygın kişi ve kuruluşlara böyle haberlere yer vermedikleri için teşekkür ediyorum.

Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de Tuğçe Demirbilek'le tanıştıktan sonra kalmaya karar veren Danilo Zanna, sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştu. 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile evlenen ve 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı.

"EVET BOŞANIYORUZ"

Boşanma kararının basına yansımasından sonra açıklama yapan Danilo Zanna, "Son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Başta oğlumuz Zeno Tibet'in daha sonra bizlerin yıpranmaması adına sevgili basın mensubu arkadaşlarımızdan konuyla alakalı olarak hassasiyetlerini rica ederiz" dedi.