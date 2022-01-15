EDHO başlıyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeniden başlayacak mı? Oktay Kaynarca yeni dizisi ne? - Son Dakika

Etiler'de bir mekan çıkışı gazetecilere konuşan Oktay Kaynarca, başrolünde yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeniden ekranlara döneceği iddialarını yanıtladı. Kaynarca, "Benim haberim yok. Bu projenin içerisinde yokum artık" açıklamasında bulundu. Öte yandan yeni projesini de duyuran ünlü oyuncu, "TV'de olacak. Hatta yapımcılığını ben üstleneceğim" dedi. EDHO başlıyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeniden başlayacak mı? Oktay Kaynarca yeni dizisi ne?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİDEN BAŞLAYACAK MI?

Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, EDHO'nun yeniden çekileceği iddialarıyla ilgili soruya "Benim haberim yok. Bu projenin içerisinde yokum artık" yanıtını verdi.

YENİ PROJESİNİ MÜJDELEDİ

Öte yandan "Yeni bir projem var" diyen Kaynarca, "TV'de olacak. Hatta yapımcılığını ben üstleneceğim. Şimdilik bu kadar bilgi yeterli" ifadelerini kullandı.