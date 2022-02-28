Ege'de Gözlerden Uzak Bir Yaşam Süren Ferdi Tayfur Son Haliyle Şok Etti - Son Dakika

Snob Magazin'in haberine göre; Uzun zamandır ekranlarda yer almayan usta sanatçı Ferdi Tayfur, gözlerden uzak bir hayat yaşamaya devam ediyor. 2011 yılında yüz felci geçiren ünlü şarkıcının doktorları şarkı söylemesini yasaklamıştı. Şeker hastası olan ve o sene Dalaman'da rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a doktorları en az bir yıl sahne yasağı koymuştu. Ünlü şarkıcı daha önce de ayaklarından rahatsızlanıp uzun süre tedavi görmüştü. Uzun süredir Marmaris'te sessiz sedasız bir hayat sürdüren Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı. 76 yaşındaki sanatçının son halini menajeri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Usta ismin saçının ve sakalının beyazladığı görüldü. Yorgun olduğu gözlenen Ferdi Tayfur, uzun zamandır ekranda boy göstermiyor.