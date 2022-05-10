Eğlenirken kendinden geçen Serenay Sarıkaya kalça dansı yaptı - Son Dakika

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Uzun süredir Alice Müzikali'nde olan ve aynı zamanda Şahmeran adlı dizide rol alan Serenay Sarıkaya, aralarında ünlü isimlerin de olduğu arkadaş grubuyla doyasıya eğlendi.

KALÇA DANSI YAPTI

Sadece göğüslerini kapattığı siyah uzun kollu bluzu ile tüm dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, Alice Müzikali'nin ardından arkadaşlarıyla sette dans etti. Kusursuz fiziğiyle adından söz ettiren güzel oyuncunun kalça dansı yaptığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.