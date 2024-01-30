Ekibin gözünden kaçtı! Survivor\'da Yunus Emre\'den olay el hareketi

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2024 All Star yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Yarışmanın son bölümüne ise Kırmızı takım yarışmacılarından Yunus'un el hareketi damga vurdu.

EKİBİN GÖZÜNDEN KAÇTI

Yayınladığı ilk bölümden itibaren kavgaların eksik olmadığı Survivor'da Yunus Emre'nin benchte seçmeler yapıldığı esnada karşısındaki bir kişiye el hareketi yaptığı görüldü. Yapım ekibinin kesmeyi unuttuğu o anlar izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Böyle bir sahnenin ekrana gelmesinin yanlış olduğunu söyleyen kullanıcılar, "Montaj ekibi bunu görmüyor mu?" yorumunu yaptı. Ekibin Yunus Emre'nin hareketiyle ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.