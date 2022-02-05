Ekranda başka Instagram'da başka! Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, pozlarıyla kasıp kavuruyor

Geçtiğimiz yıl boşanan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, dün akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir törenle haber spikeri Mehtap Özkan'la evlendi. Aile arasında yapılan törenle dünya evine giren çiftin arasında 25 yaş fark var.

POZLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Bu zamana kadar çeşitli kanalda görev alan ve şimdilerde Habertürk'te haber spikerliği yapan Mehtap Özkan'ın kim olduğu ise merak konusu oldu. 1990 yılında dünyaya gelen Özkan, başarılı kariyerinin yanı sıra Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Instagram'da 95 bine yakın takipçisi bulunan Özkan, hesabını da gizli kullanıyor.

İşte Mehtap Özkan'ın dikkat çeken bazı paylaşımları...