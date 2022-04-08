Elektromüzikte Yükselen Yıldız - Son Dakika
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Elektromüzikte Yükselen Yıldız

08.04.2022 00:16
Elektromüzikte Yükselen Yıldız

Öğrenime açık 6. üniversitesini Milano'da tamamlayıp 7 yıl önce Türkiye' ye gelen konservatuar eğitimi de alan iş insanı Aidaz çok geçmeden müziği olan ilgisi  yeni bir dünyanın kapısını araladı.

Çocuk yaşta aldığı eğitim ile müziği her zaman kalbinde ve ruhunda yaşattı. Türkçe seslendirdiği şarkıların ardından çok geçmeden Elektronik müziğin çekimine kapıldı. Elektronik müziğin en çok aranan Dj' leri arasında ün kazanan Aidaz, prodüktör ve aranjörlğünü üstlendiği Be With You çalışmasıyla da çok beğeni kazandı. Klein, Zorlu Center, Raffles, Fırın gibi elektronik müziğin seçkin adreslerinde performans sergiledi. Şimdi yine stüdyoya giren ünlü Dj yeni bir çalışmayla müzik severlerin karşısına çıkacak.

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Çocuk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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