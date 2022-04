Elektromüzikte Yükselen Yıldız - Son Dakika

Çocuk yaşta aldığı eğitim ile müziği her zaman kalbinde ve ruhunda yaşattı. Türkçe seslendirdiği şarkıların ardından çok geçmeden Elektronik müziğin çekimine kapıldı. Elektronik müziğin en çok aranan Dj' leri arasında ün kazanan Aidaz, prodüktör ve aranjörlğünü üstlendiği Be With You çalışmasıyla da çok beğeni kazandı. Klein, Zorlu Center, Raffles, Fırın gibi elektronik müziğin seçkin adreslerinde performans sergiledi. Şimdi yine stüdyoya giren ünlü Dj yeni bir çalışmayla müzik severlerin karşısına çıkacak.