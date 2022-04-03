Emel Sayın'a sinemayı bıraktıran sahne! "Çıplak" haberlerini görünce çıldırmış - Son Dakika
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Emel Sayın'a sinemayı bıraktıran sahne! "Çıplak" haberlerini görünce çıldırmış

03.04.2022 10:19

Yeşilçam'ın deniz gözlü güzeli Emel Sayın, sinemayı niçin bıraktığını yıllar sonra açıkladı. Sayın, Cüneyt Arkın'la yer aldığı filmde yatak sahnesinin çarptıldığını ve o dönem hakkında "Emel Sayın çıplak. Cüneyt Arkın ile yatakta" tarzında çıkan haberlerden sonra sinemaya küstüğünü söyledi.

Yeşilçam'da sayısız filmde rol alan güzel sanatçı Emel Sayın sinemaya bir anda veda etmişti. 1980'de Rüzgar filminde rol alan ancak filmden sonra bir daha sinemada boy göstermeyen Sayın'ı Yeşilçam'a küstüren meğe bir yatak sahnesiymiş.

YILLAR SONRA AÇIKLADI

Film hakkında Posta'ya açıklamalarda bulunan Emel Sayın "Rüzgar benim 15. ve son filmim oldu. Dayak sahnesi vardı ama benim suçum yoktu. Kendisi ısrar etti, vurdum. Cüneyt'i çok seviyorum. Filmin ayrıca yönetmeniydi. O ne derse yaptım" diye konuştu.

Emel Sayın'a sinemayı bıraktıran sahne! 'Çıplak' haberlerini görünce çıldırmış

YATAK SAHNESİNDEN SONRA SİNEMAYI BIRAKTI

Emel Sayın bir daha film çekmeme kararını neden aldığını ise şöyle anlattı: "Bir yatak sahnemiz vardı. Cüneyt bana dedi ki 'İçinde geceliğin olsun ama çarşafla örtelim. Omuzların görünsün, sanki çıplakmış duygusunu versin'. Benim böyle sahnelerde çok hassas olduğumu herkes biliyor. Ama öyle tatlı rica etti ki kıramadım. Sete gazeteci gelmesin, o sahneler servis edilmesin diye ricada bulundum. Bir hafta sonra bir baktım 'Emel Sayın çıplak, Cüneyt Arkın ile yatakta' diye haber çıktı."

Emel Sayın'a sinemayı bıraktıran sahne! 'Çıplak' haberlerini görünce çıldırmış

"BİR DAHA FİLM YAPMIYORUM"

"O kadar üzüldüm ki! Yıl 1980 ve bana türlü türlü mektuplar gelmeye başladı 'Senden beklemezdik' tarzında. "Kimseye derdimi anlatamadım ve o gün küstüm. Bir daha film yapmıyorum ben dedim. Bu fotoğraf kimden çıktı hâlâ bilmiyorum."

Emel Sayın'a sinemayı bıraktıran sahne! 'Çıplak' haberlerini görünce çıldırmış
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Cüneyt Arkın, Emel Sayın, Yeşilçam, Sinema, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Emel Sayın'a sinemayı bıraktıran sahne! 'Çıplak' haberlerini görünce çıldırmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emel Sayın'a sinemayı bıraktıran sahne! "Çıplak" haberlerini görünce çıldırmış - Son Dakika
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