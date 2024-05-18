Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı Emin Olcay: 'Mesajı benim üzerimden veriyoruz' - Son Dakika
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Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı Emin Olcay: 'Mesajı benim üzerimden veriyoruz'

Kurtlar Vadisi dizisinde 'Ömer Baba' karakteriyle tanınan Emin Olcay, Haberler.com stüdyosunda konuk oldu. Olcay, dizinin mesajının kendisi üzerinden verildiğini söyledi ve 'Ömer Baba gibi olmanın imkanı yok' dedi.

18.05.2024 08:12
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Kurtlar Vadisi dizisinde "Ömer Baba" rolüyle geniş kitleler tarafından tanınan usta oyuncu Emin Olcay, Haberler.com stüdyosunun konuğu oldu.

"MESAJ ÖMER BABA ÜZERİNDEN VERİLİYORDU"

Rol aldığı Kurtlar Vadisi dizisi hakkında konuşan Olcay, kendisine "Kurtlar Vadisi'nin başrolü sensin esasında. İnsanlar bu diziyi izliyor fakat mesajı biz senin üzerinden veriyoruz." dendiğini söyledi.

"ÖMER BABA GİBİ OLMAMIN İMKANI YOK"

Olcay, sözlerine şöyle devam etti;

"Ömer Baba gibi olmamın imkanı yok. Günahsız bir adam neredeyse. Adamdan bilgi akıyordu. Ben o kadar bilgiyi yaşım müsait değil, toplayamam. Çok genç yaşta başlamak lazım bunlara. Eğer tasavvufa yöneleceksen çok kitap okuman lazım."

Kurtlar Vadisi, Emin Olcay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı Emin Olcay: 'Mesajı benim üzerimden veriyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı Emin Olcay: 'Mesajı benim üzerimden veriyoruz' - Son Dakika
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