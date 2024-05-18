Kurtlar Vadisi dizisinde "Ömer Baba" rolüyle geniş kitleler tarafından tanınan usta oyuncu Emin Olcay, Haberler.com stüdyosunun konuğu oldu.
Rol aldığı Kurtlar Vadisi dizisi hakkında konuşan Olcay, kendisine "Kurtlar Vadisi'nin başrolü sensin esasında. İnsanlar bu diziyi izliyor fakat mesajı biz senin üzerinden veriyoruz." dendiğini söyledi.
Olcay, sözlerine şöyle devam etti;
"Ömer Baba gibi olmamın imkanı yok. Günahsız bir adam neredeyse. Adamdan bilgi akıyordu. Ben o kadar bilgiyi yaşım müsait değil, toplayamam. Çok genç yaşta başlamak lazım bunlara. Eğer tasavvufa yöneleceksen çok kitap okuman lazım."
Son Dakika › Magazin › Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı Emin Olcay: 'Mesajı benim üzerimden veriyoruz' - Son Dakika
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